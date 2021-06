"El arte de crecer": Juanmaricón reivindica amb humor la condició gai

"Sóc un gai adolescent activista, amb dependència emocional d'internet i addicte a la cultura pop i al vi. M'agrada molt el 'perreo', l'art, dormir, la música, la festa, ser un 'zorrón' de qualitat i identificar-me com a màxim exponent de la joventut contemporània. Pel que fa a la meva vida, una maleïda trampa. Cada dia m'ha de passar una desgràcia que només es soluciona amb una altra pitjor ", diu Juanma o, com ell proposa que l'anomenem , Juanmaricón, autor de "El arte de crecer". Es podria dir, amb aquest proemi, que l'existència d'aquest autor és un cúmul d'infortunis, però no és així perquè diu: "Encara que tot em surti com una fita i visc agafat de la mà de la llei de Murphy, visc content gràcies a la millor droga: l'humor ".





Un llibre que arriba molt oportunament en aquestes dates en què es recorda l'incident provocat per la policia de Nova York el 1969 al bar Stonewall que va donar origen al naixement de l'orgull gai i de la reivindicació de la diversitat sexual, una cosa que va semblar provocativa en principi, però que avui s'ha convertit en plenament acceptat a nivell jurídic i, en bona mesura, també social... al menys al primer món. Perquè, valdrà la pena recordar-ho ara i aquí, encara hi ha països on la diferència és perseguida i fins i tot pot costar la vida i, sense anar més lluny, en la mateixa Espanya encara es donen amb molta freqüència lamentables agressions de carrer.





Juanmaricón no ens convida a teoritzar i a posar-nos solemnes, sinó a prendre'ns la diversitat amb cert distanciament i això és el que fa en aquest llibre que és eminentment gràfic. L'autor descriu situacions que poden ser intranscendents, però que sempre serveixen per expressar sentiments i sensacions i de manifestar l'alegria, però també els problemes, de viure en el nostre temps des d'una perspectiva desacomplexadament gai. Tot això va complementat amb comentaris, de vegades irònics, altres crítics, en ocasions optimistes, però també en alguns casos desesperançats ("El dolor i la tristesa es converteixen en el teu major font d'inspiració" o "Si les parets parlessin, les de la meva habitació recitarien poesia dels meus plors i dels meus moments d'alegria").







Per tot això l'obra de Juanmaricón resulta creïble, veraç i representativa d'una nova forma de veure, des de la més rabiosa adolescència, la diversitat sexual sense traumes, sense hipocresies i sense inhibicions.