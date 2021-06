Carlos Carrizosa a l'entrevista / @Catalunyapress











L'arribada d'Inés Arrimadas a la direcció del partit taronja i la seva posició de centre i com a tal de donar suport a dreta i esquerra quan la situació així ho requeria, per sentit d'Estat, ha estat aprofitat per alguns per agafar les de Villadiego. A Catalunya, la formació no ha estat aliena als conflictes. En aquestes passades eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, un polític forjat en els inicis de la formació política va ser triat per encapçalar la llista i liderar el partit. No va ser una mala elecció, encara que els resultats no fossin bons i ara estiguin passant per una travessia de desert que aspiren a superar. Amb Carlos Carrizosa hem parlat per conèixer la seva opinió sobre alguns temes d'actualitat



-Li preocupa l'actual govern de Catalunya?

-A nosaltres ens preocupa, que aquest govern hagi nascut amb el suport de la CUP i amb un JxCat que també està estrenyent pel que ells anomenen l'"embat democràtic". Ens preocupa que el govern de la Generalitat, una altra vegada, aquest dedicant aquesta legislatura a prioritzar el tema de la ruptura amb Espanya i que a més els suports amb què compta siguin explícitament per això. D'altra banda, ens inquieta que en aquesta legislatura ens trobem amb una novetat que és aquest suport que està tenint els independentistes a Catalunya per part de Govern d'Espanya per blanquejar els posicionaments del separatisme. C reu que això ens fa que el constitucionalisme a Catalunya tindrem una legislatura difícil perquè veig que ens vam quedar sense suport sobretot per part de govern d'Espanya.





-Com veu la situació al Parlament?

-Al Parlament el resultat de les últimes eleccions va aconseguir mobilitzar encara més al separatisme. Això ens inquieta perquè s'ha configurat una Taula al Parlament amb menys constitucionalistes que en la legislatura anterior, amb una presidenta que és la senyora, Laura Borràs, que brilla per la seva falta d'imparcialitat. És una presidenta que va concórrer a competir en campanya electoral com a candidata amb la resta de candidats que optàvem a la presidència de la Generalitat i que després s'ha fet presidenta de Parlament. Sembla haver oblidat que ara ella governa un parlament per a tots i és absolutament partidista com si no hagués deixat de banda la seva gorra de candidata de Junts per Catalunya i això també augura que tindrem un parlament que novament es va allunyar dels problemes reals dels catalans i estarà dedicat als postulats nacionalistes més radicals.



- Fa uns dies, la presidenta Borràs li va tallar el micròfon. És un gest que denota cap com transcorrerà la legislatura?

- Això em va omplir d'una especial indignació perquè va tallar al president d'un grup de l'oposició, sense ni tan sols deixar-nos argumentar la procedència de la queixa. No ens va arribar a donar la paraula per explicar el perquè de la queixa. Nosaltres després de diverses picabaralles que són de qüestions formals i en cap tribunal s'exigeix que s'allegui el nombre de l'article, sinó el seu contingut. Nosaltres creiem que ella va vulnerar l'article 39 que li exigeix imparcialitat. El separatisme té una vocació molt clara de coartar la llibertat d'expressió dels constitucionalistes, sobretot quan fem referència als delictes comesos. Recordem que hi ha tres presidents que han estat condemnats: Artur Mas per desobediència, Puigdemont, està fugit, però està imputat i Torra per desobediència.



-Això vol dir que aquesta legislatura serà també complicada?

- Serà complicada, però la responsabilitat d'un partit constitucionalista com és Ciutadans és molt clara: haurem de ser el dic de contenció dels excessos separatistes i exigir que la llei sigui igual per a tots i que no prevalgui un relat que el que fa és dividir la societat catalana. És el relat separatista amb el qual respecte al Procés i al continu bombardeig separatista, nosaltres hem d'estar aquí, també amb altres partits que tinguin clar aquest tema. Ciutadans com a líders d'aquesta oposició que hem portat des de l'any 2006 quan vam néixer aquí a Catalunya. El nostre objectiu és servir de dic de contenció al separatisme i reconduir la política a Catalunya perquè les prioritats siguin les persones, les empreses que han marxat de Catalunya, el més de mig milió d'aturats que tenim a Catalunya, les persones que estan en les llistes d'espera que s'han ampliat massa. Tenim tots problemes i molts més als que cal atendre. Per tot això, nosaltres sentim aquesta responsabilitat de seguir amb el paper que sempre hem tingut



La irrupció de Vox al Parlament, té una característica que és que combat també a l'independentisme a la seva manera, té unes fórmules que podem compartir o no, però és un altre partit polític. El que intentarà perseguir el separatisme és que allà on estigui Vox tot està contaminat. Nosaltres no ho permetrem i està clar que podem arribar a acords i tindrem iniciatives conjuntes amb Vox i amb el PP. Tant de bo pogués sumar-se el PSC per a la defensa de la ciutadania constitucionalista que no es vegi atropellada.



D'aquí a uns dies em reuniré amb el president Aragonès per presentar-li una sèrie de peticions, un petit decàleg de reivindicacions històriques del constitucionalisme, com ara el respecte a totes les llengües oficials. Que els mitjans de comunicació públics siguin plurals, no una eina de propaganda, etcètera.



"Crec que tots els partits constitucionalistes hauríem d'estar d'acord perquè és un marc de llibertats que ens garanteix la Constitució"



A més hem demanat una reunió amb el president Sánchez, perquè ja que es reuneix a la Taula de diàleg amb el separatisme i mai s'ha volgut reunir amb el constitucionalisme. Volem traslladar-li quins són els reptes del constitucionalisme, allà on ens tenen arraconats el separatisme. L'últim cas, amb la selectivitat, on es va produir un pronunciament judicial en què es deia que es posés a disposició dels alumnes els exàmens en les tres llengües cooficials i que ells triessin, i la Generalitat s'ha negat en rodó. Això l'hi hem d'explicar tant al president de govern com al de la Generalitat, perquè aquí no només cal parlar dels indults, del separatisme, sinó que hi ha més temes que afecten les persones i dels que cal parlar.







- Creu que els socialistes tenen la mateixa visió del tema?

- Estic una mica decebut amb el paper del partit socialista. Aquest suport que estan fent als indults, no es va fer en campanya electoral. El senyor Illa no va parlar dels indults en campanya. Si era partidari d'aquests, ho hauria d'haver explicat. El 2019, el senyor Sánchez va dir que no donaria els indults i ara els dóna. A mi em decep que el partit socialista digués una cosa i ara faci la contrària. Sembla que ho fa per mantenir-se a la Moncloa, i ho embolica en un discurs en el qual diu que això serà bo per a la societat catalana, però crec que no han treballat res per desemmascarar aquests polítics que van donar un cop a la democràcia, i que no es penedeixen.





- Se senten abandonats els que no són independentistes?

- Ho estem totalment. Crec que aquest "bonisme" que s'ha installat a la societat catalana de pretendre que els indults ho solucionaran tot, és absolutament fals, perquè els dirigents independentistes ni tan sols han demanat el seu indult i quan el Tribunal Suprem els va demanar que es pronunciessin sobre els indults que havien demanat per a ells altres persones o associacions, ni tan sols es van dignar a respondre. Primer no demanen els indults, segon no es penedeixen, diuen que el que ells van fer "no és illegal" i tercer com diuen que no és illegal, perquè que ho tornaran a fer en aquestes circumstàncies.





És evident que la concessió de la mesura de gràcia de l'indult despulla al constitucionalisme de raons i explicitada també per part de govern Espanya quan ens fica al constitucionalisme en el sac de la venjança o de la revenja. Això és un gravíssim error perquè l'independentisme seguirà amb els seus objectius a mitjà i llarg termini. En canvi, el constitucionalisme se sent desmoralitzat i molts empresaris que van treure les seves empreses de Catalunya no volen tornar, o altres no installaran la seva empresa a Catalunya, o es jubilaran en un altre lloc. No hi ha la sensació que l'Estat hagi de defensar a tots els espanyols. El president Rajoy va pensar que el problema de l'independentisme passaria fins que es va adonar que no seria així i va aplicar el 115. Ara el president Sánchez s'ha anat a l'altre extrem.





- Per a vostè com seria el punt intermedi entre la postura de Rajoy i la de Sánchez?

- El denominador comú entre Rajoy i Sánchez és que voluntària o involuntàriament, uns per unes raons i altres per una altra, tots dos s'han volgut deixar enganyar per ERC. A la vicepresidenta Soraya la va enganyar Junqueras qui li anava dient que no anava a passar res, quan ja tenien les urnes preparades i li munten la consulta. Es van gastar els diners dels catalans i tot això davant dels nassos de Rajoy. Ara arriba el senyor Junqueras, escriu una carta, se la compren, es tiren tots a la piscina, s'ho creuen, quan fa uns pocs anys Junqueras anava per les emissores de ràdio dient-li a Puigdemont que era el moment de declarar la independència . A mi em sembla ridícul que es deixin enganyar. Em pregunta si hi ha un terme mitjà entre una postura i una altra?, el terme mitjà està en la llei que representa a la democràcia i la convivència i que no són altres que la Constitució Espanyola i l'Estatut. Aquest és el mitjana perquè són els grans consensos que les societats tenen per elaborar marcs de convivència amplis i dins d'aquests marcs de convivència amplis en els quals cal un partit com la CUP o Vox dues formacions que estan en els extrems. En aquest amplíssim ventall és on han de transcórrer els diàlegs i els consensos. No es pot tallar aquest ampli marc de convivència en un país de la Unió Europea. Les persones que mantenen això, no poden ser titllats d'antidemocràtics.





- Vostè és partidari de modificar la Constitució i l'Estatut?

-En la meva opinió si es modificarà la Constitució es podrien introduir qüestions que fossin en favor d'una millor convivència o fins i tot d'un millor encaix de l'Estat descentralitzat que nosaltres tenim. Seria una bona idea revisar les competències de l'Estat i de les comunitats autònomes perquè no hi hagués confusions ni duplicitats, això seria una bona idea. El que passa és que no per això ha de configurar-se un estat basat en els postulats nacionalistes. És clar que es pot revisar la descentralització, jo ho faria, des del punt de vista de la proximitat a la ciutadania. Dins d'això s'hauria de revisar certs drets, com el dret a l'habitatge que es podria refundar o el dret a disposar de subministraments energètics. Estaríem disposats a fer-ho, però democràticament mitjançant el diàleg i el consens, i no per imposició, com va passar al Parlament on van derogar a les braves la Constitució i l'Estatut quan no tenien ni tan sols la majoria. Ho van fer i van declarar la independència. Això és antidemocràtic.



- Amb la crisi que està vivint Ciutadans quina és la situació del seu partit a Catalunya?

- És cert que Ciutadans ha patit darrerament revessos electorals que això preocupa, ho entenc, però crec dues coses: hi ha un pla nacional i un pla autonòmic. En el primer, Ciutadans porta des del 2006. En aquests quinze anys hem experimentat una successió de victòries i creixements que ens ha portat a ser un partit polític important en el panorama polític espanyol. Jo crec que el liberalisme i el centre a Espanya pateixen com patiria no només ciutadans, sinó qualsevol altra marca que tingués la divisa del centre i la moderació. La polarització és grandíssima. Nosaltres no tenim grans grups de comunicació afins que ens ajudin. En canvi, els partits del bipartidisme sí que tenen cada un d'ells el seu sector mediàtic. El nacionalisme també disposa dels seus mitjans de comunicació que l'ajuda, però nosaltres sempre hem estat un partit lliure, desvinculat dels grups de pressió i això també influeix que tinguem pocs suports.





El que si crec és que nosaltres tenim una bona marca, una líder que és Inés Arrimadas i un projecte que és el centre, la moderació i el sentit d'Estat d'Espanya que es qüestiona i que es qüestiona fins i tot la mateixa subsistència de legitimitat en territori espanyol i jo crec que aquesta qüestió, sí que nien en la societat espanyola i també a la societat catalana, per això crec que hi ha un espai de centre per al nostre partit.





"Podem passar moments difícils, però els superarem"





La nostra líder és una líder molt bé, valorada, políticament i la nostra marca és una marca que té guanyats la defensa de la democràcia a Espanya i per això jo crec que podem passar moments difícils, però que els superarem. Per descomptat aquí a Catalunya pot ser que hàgem arribat al moment més difícil dels últims anys, però insisteixo que la marca és molt sòlida.





- En les eleccions catalanes van patir una derrota ¿que va succeir amb els seus votants?

-Les últimes eleccions catalanes van ser molt rares, molt difícils amb una abstenció del 50% que majoritàriament van ser dels nostres votants, moltes desenes de milers dels nostres votants no siguin anats a cap altre partit, sinó que es van quedar en aquesta abstenció tan elevada del 50 % i jo espero que quan tinguem unes eleccions més normals i amb el panorama polític que tenim, amb unes alternatives, que bàsicament és el PSC que va enganyar en les últimes eleccions ometent el tema dels indults o amb altres enganys com dient "nosaltres ens presentarem a la investidura i no com Inés Arrimadas que no es va presentar".





Bé, doncs ara no s'ha pogut presentar a la investidura com no va poder fer-ho, Inés Arrimadas, i jo crec que això quedaria de manifest en unes noves eleccions. També aquesta la nostra distinció amb altres partits com Vox que no té res a veure amb la concepció de les llibertats i de la modernitat de la política, així com el partit popular amb què ens uneixen algunes coses, però moltes altres ens separen.





-Vol dir que no hi haurà integració de Ciutadans i el PP?

-Crec que és aviat per dir-ho. Jo els considero, rivals electorals, i aliats en la defensa de la Constitució. La rivalitat electoral pot remetre si cal, però el que si ha d'existir sempre és aquesta aliança en defensa de la Constitució.