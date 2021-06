Demanen 750 per un pis on només es pot accedir a l'habitació a través del taulell de la cuina

Si mai heu hagut de buscar un pis de lloguer us haureu trobat amb moltes opcions inflades de preu i en un estat lamentable. És el dia a dia de qui ha de canviar de domicili. No obstant això, hi ha casos que mereixen un article, com el següent pis de Madrid, en què només es pot accedir a l'habitació a través d'una escala instal·lada al taulell de la cuina. Per aquesta forma tan còmoda de viure, el propietari demana 750 euros.













La publicació de la tuitera s'ha viralitzat, aconseguint més de 40.000 'M'agrada', i s'ha animat a compartir fotografies d'altres apartaments estranyament dissenyats.