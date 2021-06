Creen un dispositiu de 'tortura' que tanca la mandíbula per combatre l'obesitat

Un grup d'investigadors ha creat indignació al crear un dispositiu que tanca la mandíbula per impedir que l'usuari coma i així, combatre l'obesitat. El dispositiu Control de la dieta DentalSlim, desenvolupat pels equips de la Universitat d'Otago de Nova Zelanda, és un artefacte magnètic que bloqueja la boca per impedir que les persones puguin menjar aliments sòlids.





El dispositiu, que es col·loca a les dents posteriors superiors i inferiors dels pacients, permet a l'usuari obrir la boca només 2 mm, però no restringeix la respiració ni la parla. "Els participants en un assaig basat en Dunedin van perdre una mitjana de 6,36 kg [al voltant de 14 lliures] en dues setmanes i estaven motivats per continuar amb el seu viatge de pèrdua de pes", explica la Universitat d'Otago en un comunicat de premsa .





El professor Paul Brunton, investigador principal d'DentalSlim Diet Control i vicerector de la Divisió de Ciències de la Salut de la Universitat d'Otago, va explicar que el dispositiu, que ha de ser instal·lat per un dentista, pot ser alliberat per l'usuari amb una eina especial en cas d'una emergència, i es pot instal·lar i treure repetidament. "Representa una alternativa no invasiva, reversible, econòmica i atractiva als procediments quirúrgics", afirma el doctor.





Universitat d'Otago





Tot i que el professor Brunton va assegurar, "no hi ha conseqüències adverses amb aquest dispositiu", les dones que ho van provar van informar sentir incòmodes, incapaços de parlar i es van quedar amb la sensació que "la vida en general era menys satisfactòria", segons recull el diari Mirror.





A les xarxes socials directament ho han qualificat com un dispositiu de 'tortura'. "No vull ser fastigós aquí, però si algú vomita mentre usa això, es asfixiarà o aspirarà. També és dolent per a la higiene dental. No puc raspallar correctament ni usar fil dental. Mala idea per tot arreu ", assegura un usuari.





Un altre va comentar: "I això, nens, és la raó per la qual l'ètica ha d'ensenyar a la ciència. Déu meu, vaig pensar que la medicina havia superat aquest tipus de dispositius de tortura".





La universitat s'ha defensat de les crítiques a través d'un comunicat: "Per aclarir, la intenció de el dispositiu no pretén ser una eina de pèrdua de pes ràpida o a llarg termini, sinó que està destinat a ajudar a les persones que necessiten sotmetre a una cirurgia i que no es poden sotmetre a la cirurgia fins que hagin perdut pes ", afirmen, deixant clar que el seu dispositiu en cap cas va dirigit a casos de pèrdua de pes per raons estètiques.