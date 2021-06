El Tribunal de Comptes reclama gairebé dos milions a Puigdemont

El Tribunal de Comptes fixa inicialment en gairebé dos milions d'euros la responsabilitat comptable que hauria inicialment de satisfer l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que està a Bèlgica, pel presumpte desviament de fons per a les anomenades 'ambaixades catalanes' i a Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, han assenyalat fonts jurídiques.





Aquesta quantitat se sumaria a la resta que es reclamen de manera provisional al també expresident Artur Mas, els indultats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i altres 37 exalts càrrecs. Se'ls reclamen a cadascun quantitats individuals, si bé tots ells hauran de respondre al total de forma solidària, segons fonts de l'òrgan comptable consultades.





Carlos Puigdemont @ep





La liquidació provisional que es coneix aquest dimarts se suma als 4,1 milions d'euros que la instrucció del tribunal comptable va calcular que va costar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i que ja van ser consignades per persones de l'entorn independentista.





Durant el tràmit d'aquest dimarts, als advocats dels afectats se'ls ha lliurat un document de 504 pàgines que tindran 3 hores per llegir, després de la qual cosa cadascun d'ells tindrà uns 10 minuts per al·legar 'in voce' amb independència de a quantes persones representin, el que és titllat de "procediment arbitrari" per alguna de les defenses.





El primer dels advocats a acudir a la seu del carrer Torrelaguna, 79, a Madrid ha estat el lletrat de Puigdemont, Gonzalo Boye.





QUEIXES DELS ADVOCATS





"Em sembla una presa de pèl tot aquest procediment", ha dit en declaracions a la premsa per després insistir que, després de conèixer la informació que li serà facilitada per l'òrgan, alegrarà la "indefensió" davant la qual diuen trobar-se.





En aquest sentit ha lamentat la "falta de solvència tècnica" de l'informe i ha assegurat que el Tribunal de Comptes està assumint "unes competències que no té, com és la derogació implícita de l'Estatut de Catalunya, per la via de coartar l'acció exterior de Catalunya, que està prevista expressament a l'Estatut després de la sentència del Constitucional ".





Francesc Homs és un altre dels lletrats en el procediment, qui va ser portaveu de el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) al Congrés dels Diputats inhabilitat pel Tribunal Suprem per donar suport a la consulta sobiranista de el 9 de novembre de 2014. També ha retret que els advocats s'assabentessin de la xifra que els reclama el tribunal a través de la premsa, en referència als 5,4 milions que segons va publicar 'el País' hauran d'abonar. Un cop notificat l'expedient de liquidació dels responsables tindran un termini de 15 dies per abonar els diners.





A l'acte hi són presents tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, a més dels representants legals de la Generalitat, de Diplocat, de les societats Advocats Catalans per la Constitució i de Societat Civil Catalana, aquests dos últims personats com a acció pública.