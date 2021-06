Posar la segona dosi d'AstraZeneca a les 45 setmanes multiplica els anticossos per 18

@EP





Una anàlisi de dos assajos liderats per la Universitat d'Oxford (Regne Unit) han evidenciat que la vacuna contra la COVID-19 d'AstraZeneca indueix mejorse respostes immunitàries després d'un interval de segona dosi de fins a 45 setmanes o després d'una tercera dosi de reforç.





Els resultats, publicats per la Universitat d'Oxford al servidor de preimpressió de 'The Lancet', van demostrar que els nivells d'anticossos es mantenen elevats pel que fa al nivell inicial durant al menys un any després d'una única dosi.





Un interval ampliat entre la primera i la segona dosi de fins a 45 setmanes, va donar lloc a un augment de fins a 18 vegades en la resposta d'anticossos, mesurats 28 dies després de la segona dosi.





Amb un interval de dosificació de 45 setmanes entre la primera i la segona dosi, els títols d'anticossos van ser quatre vegades més grans que amb un interval de 12 setmanes, la qual cosa demostra que un interval de dosificació més llarg "no és perjudicial, sinó que pot derivar en una immunitat més forta".





A més, una tercera dosi administrada almenys 6 mesos després de la segona dosi va multiplicar per sis els nivells d'anticossos i va mantenir la resposta de les cèl·lules T. Una tercera dosi també va donar lloc a una major activitat neutralitzadora contra les variants Alfa (B. 1.1.7, "Kent"), Beta (B.1.351, "Sud-àfrica") i Delta (B.1.617.2, "Índia"). Tant la segona com la tercera dosi van produir menys reaccions adverses que la primera.