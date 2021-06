Montero està contenta amb la llei trans que s'aprovarà aquest dimarts

@EP





La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assegurat que està satisfeta amb la llei trans, que previsiblement aprovarà aquest dimarts el Consell de Ministres, i ha afirmat que no el preocupa que diputats del PSOE votin en contra: "Hem arribat a un acord" .





En una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha defensat que té la sensació d'haver fet bé la seva feina i millorar la vida de les persones trans amb aquesta llei, que permetrà la lliure autodeterminació de l'gènere, i ha destacat que la nova norma permetrà que les persones d'aquest col·lectiu no estiguin obligades a hormonar-se per canviar el seu gènere de cara a les administracions.





"La clau de la llei és que les persones trans decideixen i diuen qui són davant les administracions, i no els obliguem ni a hormonar-se ni a que ens demostrin que estan malaltes per poder canviar la seva identitat de gènere", ha celebrat la ministra, que ha afirmat que la llei també garantirà un acompanyament mèdic especialitzat a les persones que sí que vulguin passar per un procés d'hormonació.