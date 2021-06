Paz Padilla i la seva filla, criticades després del llançament de la seva col·lecció de bosses

@EP





Paz Padilla i la seva filla Anna Ferrer van presentar aquest dilluns la col·lecció de bosses en què porten treballant mesos: #savethesummer. Aquesta és la segona col·lecció que llancen mare i filla amb la seva marca, però el que no esperaven era ser criticades per això.





Eren moltes les persones que, sent fans, esperaven l'arribada d'aquests complements. Però com en tot, hi ha qui no comparteixen la mateixa opinió. Així, han estat diverses les persones que han mostrat el seu desacord amb les bosses de Paz Padilla i Anna Ferrer han llançat al mercat i, més en concret, amb el seu preu: aquests arriben a superar fins i tot els 200 euros.





"Preciós però caríssim" o "Paz, recorda d'on véns" han estat alguns dels comentaris que s'han pogut llegir a les xarxes socials. Però això no ha enterbolit els sentiments de la presentadora, que s'ha mostrat emocionada de poder compartir amb tots el seu treball.