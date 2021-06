Més de la meitat dels gossos pateixen ansietat al passar més temps sols amb la tornada a la normalitat

Més de la meitat dels gossos mostren símptomes d'ansietat per separació dels seus tutors en la tornada a la normalitat després de la pandèmia, segons dades de la Reial Societat Canina d'Espanya (RSCE).





Segons l'entitat, durant més d'un any, el vincle entre els gossos i les seves famílies ha estat molt estret amb el confinament i les restriccions, fent que aquests últims passaran més temps a casa amb les seves mascotes i, ara que es recuperen les velles rutines , els animals poden presentar quadres d'ansietat al quedar-se sols i pensar que pot ser de forma definitiva.





@ep





L'associació ha destacat que la relació entre els gossos i els seus cuidadors ha canviat de forma molt significativa amb la pandèmia, ja que molts cadells han crescut molt aferrats a ells, mentre que altres van passar d'estar molt temps sols de dilluns a divendres a tenir al seu família a casa les 24 hores del dia els 7 dies a la setmana.





Aquesta situació de major inclinació ha estat satisfactòria per a ambdues parts, ha assenyalat la RSCE, si bé ara, amb la tornada a la vida anterior a la pandèmia els gossos estan començant a patir seqüeles pel seu retorn a més hores de solitud. Els més petits s'enfronten a un canvi de vida total, pel que poden aparèixer alteracions tant físiques com emocionals en forma d'estrès i ansietat per separació.





En aquest cas, segons la Societat Canina, els gossos poden desenvolupar determinats vicis, com un augment dels lladrucs o l'adaptació de conductes agressives i destructives que només busquin una demanda d'atenció davant el que les mascotes consideren una 'pèrdua'. Pel que fa a les seqüeles físiques, si la pandèmia ha servit per donar més passejades amb els gossos i que facin més esport, la tornada a la rutina pot portar a un augment de pes en les mascotes i, en els més grans, una pèrdua de mobilitat i una alteració de les seves necessitats fisiològiques.





Per pal·liar aquests casos, la RSCE recomana dur a terme períodes d'adaptació al canvi de les rutines, de manera que les mascotes es puguin anar acostumant a la nova situació. És a dir, si es pot, evitar fer un canvi brusc de vida i anar deixant al gos sol cada vegada més temps de forma gradual.





SORTIDES escalonades





Si la família compta amb diversos membres, aconsella fer les sortides de forma esglaonada, perquè la soledat absoluta es minimitzi, i intentar que la mascota els acompanyi en la major part de les seves noves sortides d'oci. Si es tracta de persones que viuen soles amb la seva mascota, és bo intentar comptar amb amics o familiars que puguin quedar-se amb el gos algunes hores i que no passi tant de temps sol.





En el cas de les sortides amb ells i els seus menjars, recomana espaiar poc a poc en un termini de dues setmanes per poder arribar a la pauta que se seguirà finalment amb els horaris definitius que cada família tingui. Si es donen conductes més greus, com un augment de l'agressivitat, afirma que és important acudir a un professional, des del criador del gos fins especialistes en comportament caní com ensinistradors o etòlegs.





En aquest sentit, la RSCE està treballant en el desenvolupament de classes i seminaris de tipus pràctic que ajudin els gossos i els seus tutors a assolir una veritable tornada a la normalitat amb una relació sana entre les dues parts.