Ja són onze els morts confirmats per l'ensorrament de l'edifici de Miami

La xifra de morts confirmats després de l'ensorrament d'un edifici a la ciutat nord-americana de Miami, a l'estat de Florida, ha ascendit aquest dilluns a onze, mentre les autoritats han precisat que es reforçaran els esforços de recerca i rescat en els propers dies.





L'alcaldessa de l'comtat de Miami-Dade, Daniella Cava Levine, ha confirmat la troballa de dos cossos en les últimes hores, actualitzant la xifra de morts i desapareguts, que són de moment 150. A aquests s'afegeixen les 136 persones localitzades fora de voltants.





"Els nostres equips han aconseguit un progrés significatiu en el lloc", ha dit Cava Levine, segons recull 'Miami Herald'. "Aquests números són molt fluids i canviaran", ha afegit, per la qual cosa es tracta d'una llista en la qual els detectius treballen "en temps real" per actualitzar-la.





Edifici ensorrat a Miami @ep





Levine Cava també ha insistit que "la principal prioritat" segueix sent la recerca i rescat de possibles supervivents, recull CNN.





Mentrestant, l'alcalde de Surfside, Florida, Charles Burkett, ha explicat també aquest dilluns que hi ha una "causa probable" per creure que podria haver-hi un problema a l'edifici bessó de l'ensorrat, que ja ha estat evacuat voluntàriament.





Burkett ha explicat que en els pròxims dies s'intensificaran les tasques de recerca i rescat, mentre que el cap assistent d'operacions de bombers de Miami-Dade Fire Rescue, raide Jadallah, ha indicat que "va a portar temps", ja que es tracta d'un treball lent perquè "cada vegada que hi ha una acció, hi ha una reacció".





Per la seva banda, el governador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciat que investigadors de l'Institut Nacional d'Estàndards i Tecnologia (NIST, per les sigles en anglès), s'han desplaçat fins a la zona per investigar les possibles causes de l'ensorrament de l'edifici.





Així mateix, la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha manifestat aquest dilluns el suport del president dels Estats Units a una investigació sobre el succés amb "recursos federals". "Certament volem exercir qualsevol paper constructiu que puguem amb els recursos federals per arribar al fons dels fets", ha dit Psaki en roda de premsa.





Després d'explicar tots els recursos federals que estan treballant en el rescat i les investigacions sobre el motiu de l'ensorrament, Psaki haespecificado que "l'objectiu, és clar, és arribar al fons del que va succeir perquè sigui una guia instructiva sobre com evitar que succeeixi en el futur ".





CONDICIONS DE L'EDIFICI





Pel que fa a les condicions de l'edifici, aquest dilluns ha transcendit a la premsa local unes fotografies de soterrani que mostren la falta de manteniment d'aquest espai. "Hi havia aigua estancada a tot arreu (...), cosa que no és normal", ha dit un treballador que va estar dos dies abans del col·lapse de l'edifici revisant aquesta zona per fer un pressupost de reparació.





Aquest ha indicat que el ciment estava esquerdat i les barres de reforç severament corroïdes sota de la piscina, segons recull 'Miami Herald'.





Durant la matinada de dijous passat, al voltant de la 1.30 hores (hora local) es va produir l'ensorrament de l'edifici. Un informe de l'any 2018 revelava danys estructurals al terra de ciment de la piscina, així com indicis d'esquerdament a l'aparcament del complex residencial.