Manuel de la Font Soler: "Frank Zappa és un artista que explica molt bé el nostre present polític i social"

Aquesta obra suposa el primer relat complet i cronològic en espanyol de la vida i l'obra del mític músic nord-americà mort en 1993. Una biografia artística, cultural i política de qui per a molts va ser el major innovador de la música popular del segle XX. Àmpliament illustrat, compta amb un annex discogràfic i cinematogràfic, a més d'una completa bibliografia actualitzada i una altra paraula.











Presentació de el llibre / @





Manuel de la Font Soler, el seu autor, és professor i investigador de Comunicació Audiovisual a la Universitat de València. Els seus estudis s'han centrat en els efectes sociopolítics de la cultura i imparteix classes sobre cinema i música popular. Ha realitzat estades de recerca als Estats Units, la Xina, Anglaterra, França, Suïssa, Argentina, Xile, Perú i Brasil. Ha publicat diversos textos sobre Frank Zappa, com el llibre «Frank Zappa a l'infern. El rock com mobilització per a la dissidència política »(2006), i ha traduït les memòries del músic nord-americà (« La veritable història de Frank Zappa », 2014) i de la seva secretària Pauline Butcher (« Al·lucina! La meva vida amb Frank Zappa » , 2016).





Catalunya Press ha conversat amb Manuel de la Font a l'hotel Pulitzer de Barcelona, abans de la presentació de la seva obra a la ciutat comtal i ens ha explicat la incidència en el panorama cultural de Frank Zappa, així com el valor dels seus estudis. I en exclusiva per als nostres lectors ens ha dedicat un exemplar que sortegem al Twitter per als nostres lectors!





















Per Victor Azcoitia / @CatalunyaPress







PARTICIPA AL SORTEIG DE CATALUNYAPRESS