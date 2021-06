Llancen el primer servei de veu IP amb SMS d'Espanya al Mobile

Lleida.net ha anunciat aquest dimarts el llançament del primer servei de telecomunicacions de veu sobre IP a Espanya que inclou poder enviar i rebre SMS, en el marc del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.





El sistema, a què l'empresa ha denominat numeració nòmada, "permet enviar i rebre trucades i SMS des d'un mateix nombre digital", ha informat la companyia en un comunicat.





Segons Lleida.net, aquest servei és "especialment útil" per a empreses logístiques i pot utilitzar-se perquè els clients es comuniquin en temps real amb repartidors en moviment.





Lleida.net al Mobile @ep





La numeració nòmada també ha estat creada per donar servei a la creixent comunitat de treballadors creatius que treballen des de diferents ubicacions geogràfiques.





"Esperem que aviat el Mobile torni a recuperar la força que ha tingut sempre, i aquest any hem volgut mostrar el nostre suport construint un dels estands més grans de la trobada", ha explicat el CEO i fundador de l'empresa, Sisco Sapena.





4YFN





En paral·lel a aquesta edició de el Mobile World Congress, i al pavelló del Four Years for Now (4YFN), Lleida.net ha convidat a exposar a quatre startups que utilitzen la tecnologia de la cotitzada espanyola.





Entre elles es troben l'empresa de finançament en línia Borrox, el marketplace de préstecs Prestadlo, Iters Gestió Esportiva i l'empresa d'Intel·ligència Artificial per al sector turístic Smartvel.





La iniciativa de convidar a startups que utilitzen els serveis de comunicacions electròniques certificades de l'empresa va començar l'any passat quan, davant la cancel·lació de l'última edició del MWC pel Covid-19, va organitzar a Lleida un esdeveniment paral·lel --el Lleida.net World Congress-- a què van assistir 47 companyies de tot el món.





Lleida.net compta amb més 200 patents, concedides per més de 60 països dels cinc continents, i el seu portafoli de propietat intel·lectual en la indústria de les comunicacions electròniques certificades és un dels més importants de la indústria en tot el món.





La companyia, que cotitza a l'índex OTCQX Best Market de Nova York, al Euronext Growth a París i en el BME Growth a Madrid, va pujar en borsa l'any passat més d'un 900%.