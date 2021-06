VÍDEO: Quina és la millor llet semidesnatada? L'OCU respon

La llet és un dels aliments més complets que hi ha, una barreja de proteïnes, greix, lactosa, minerals i vitamines, fonamental per a una dieta equilibrada. Hi ha molts detractors de la llet, però ignora mites i falses creences: només cal prescindir de la llet en cas d'intolerància. Els altres consumidors trobaran en un got de llet una bona aportació nutricional, amb proteïnes de gran qualitat i micronutrients imprescindibles. Només queda triar quin tipus de llet prefereixes: normal, enriquida, sense lactosa, begudes vegetals ... La llet clàssica, la de tota la vida, segueix sent la que més es pren. Dels tres tipus que existeixen (sencera, semidesnatada i desnatada), la preferida pels consumidors és la llet semi.

















Un 46,5% de la llet clàssica que es ven és semidesnatada, amb una quantitat de greix intermèdia (del 1,5 al 1,8%) entre la llet sencera (al menys 3,5% de greix) i la desnatada ( 0,5% de greix com a molt), segons recull l'OCU.







DESCOBREIX QUINA ÉS LA MILLOR LLET SEMIDESNATADA





Precisament, per la seva versatilitat i equilibri, la semi s'ha convertit en l'opció preferida de les llars espanyoles, que aposten per gaudir de totes les propietats de la llet, però amb una mica menys de greix. És el teu cas?





L'OCU COMPARA 38 LLETS SEMIDESNATADES





T'ajudem a triar la millor llet semidesnatada comparant 38 marques de llet semi, de les més representatives de mercat, tant a nivell nacional com local: comparem les propietats, la qualitat i preu. Bones notícies: la llet semi que trobem al mercat és, en general, un producte de bona qualitat, a un preu molt competitiu ... si bé el processat i la degustació marquen diferències entre les marques analitzades.





La qualificació global és com a mínim acceptable en pràcticament totes les llets i són majoria les llets semi de bona qualitat, però hi ha notables diferències. De fet, només 7 de les 38 marques poden qualificar-se com molt bones. La millor llet semidesnatada segons OCU és la de Hacendado (Mercadona). Compte al seu favor la seva bona nota en qualitat del processat industrial i en degustació, destacant aspectes com la seva cremositat i la intensitat del seu sabor. I a això se suma el seu baix preu (0,58 euros / litre).





El processat marca diferències





Al laboratori s'han valorat diferents paràmetres: des l'etiquetatge i la composició nutricional fins a la qualitat de la matèria primera atenent el tractament tèrmic industrial, l'envelliment i l'acidesa. A més, s'ha comprovat si hi ha presència d'estabilitzants, com és el grau d'higiene i possibles fraus. En aquestes proves s'han detectat alguns problemes en diversos productes.





El més destacable és per sobreescalfament en el procés d'esterilització, que implica una pèrdua d'aminoàcids essencials i vitamines, a més de provocar canvis en el color i sabor; ho hem comprovat, per exemple, en la llet de Auchan (Alcampo).





Un altre defecte que ha sortit a la llum en alguns productes és certa manca de frescor. Encara que no són problemes de seguretat per als consumidors, sens dubte influeixen en la seva qualitat final.





Degustació millorable en 9 productes





Tan important com la qualitat de la matèria primera és que la llet tingui un gust, olor, cos i altres propietats organolèptiques esperables en una llet de bona qualitat. Un equip de cinc jutges experts especialitzats en lactis ha realitzat un tast professional, de que els seus resultats es desprèn que una de cada quatre marques és pobre en la degustació, ja que es troben sabors i olors massa lleugers, notes àcides, poc cos, falta de cremositat i tons apagats. Per contra, les millors llets destaquen per colors blancs intensos, olors i sabors agradables i persistents, cos cremós.