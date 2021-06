FACUA denuncia HM Hospitals per les seves línies d'atenció al client d'alt cost 901 i 902

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a HM Hospitals per obligar els pacients que necessiten demanar cita a trucar a línies d'atenció a client 901 i 902, d'alt cost. Les denúncies s'han presentat davant del Ministeri de Consum i les autoritats de protecció al consumidor de les comunitats autònomes on l'empresa té centres hospitalaris: Galícia, Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Catalunya.





HM Nou Delfos





A la pàgina web d'HM Hospitals figuren tres números de telèfon: dos de tarifació especial 901 i 902, i un de gratuït 800. Els dos primers apareixen referits a l'apartat de "Citació", mentre que la línia gratuïta ve sota l'epígraf de "Informació general ". L'associació ha pogut comprovar que al trucar al 800 una locució insta a trucar a més números d'alt cost a més dels indicats a la web per demanar cites.





En aquest sentit, FACUA adverteix que la situació de les numeracions d'alt cost al web vulnera la normativa estatal reguladora dels serveis d'atenció a client i per a la protecció i defensa dels consumidors i usuaris que, des de finals de desembre, obliga a les empreses que presten serveis bàsics d'interès general -com les del sector sanitari- a oferir línies gratuïtes per a l'atenció a consumidor.





Des del desembre passat, arran de les reivindicacions plantejades per FACUA des de l'inici de la legislatura al ministre de Consum, Alberto Garzón, l'article 21 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, recull que "en els supòsits de serveis de caràcter bàsic d'interès general, les empreses prestadores dels mateixos hauran de disposar, en qualsevol cas, d'un telèfon de atenció al consumidor gratuït. a aquests efectes, tenen la consideració de serveis de caràcter bàsic d'interès general els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, financers i d'assegurances, postals, transport aeri, ferroviari i per carretera, protecció de la salut, sanejament i residus, així com aquells que legalment es determinin ".





Empreses denunciades





La denúncia contra HM Hospitals se suma a les que FACUA ha interposat ja aquest any per motius similars contra les sis aerolínies del grup IAG -Iberia, British Airways, Aer Lingus, Vueling, Level i Air Europa-, Línia Directa, Securitas Direct, Seur , DHL, Caser, Saint Lucia, GLS i Celeritas.





Com a conseqüència d'aquestes denúncies, la Direcció General de Consum de les Illes Balears ha obert expedients sancionadors per motius similars a les aerolínies Iberia, Level, British Airways i EasyJet, a les asseguradores Caser i Santa Llúcia, a les empreses d'enviaments postals GLS i celeritas ja Securitas Direct.





Yves Rocher i Microsoft també han estat denunciades per FACUA per no afegir "en igualtat de condicions" al seu telèfon 902 un "nombre geogràfic o mòbil alternatiu", com indica la llei per a les empreses que no presten serveis d'atenció bàsics per a l'interès general .





FACUA també s'ha dirigit a Renfe i la pròpia AEPD per instar-los a que realitzi les actuacions necessàries perquè tots els seus telèfons d'atenció al consumidor siguin gratuïts. L'Agència ja ha realitzat aquesta modificació, suprimint el 901 que mantenia al seu web.





L'associació indica als consumidors que es vegin obligats a trucar a línies 902 i 901 que podran reclamar a les empreses l'abonament de les quantitats que hagin de pagar per això a les seves companyies de telecomunicacions. També els que pateixin per un cost per trucar a telèfons mòbils com fixos amb prejudicis nacionals o internacionals en els casos en què sigui obligatori facilitar línies gratuïtes.