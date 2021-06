El Govern aprova rebaixar un 40% els preus dels màsters de les universitats públiques

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que l'executiu català ha aprovat el decret de preus públics universitaris per al curs 2021-2022, que fixa una rebaixa de fins al 40% dels màsters oficials de les universitats públiques catalanes per equiparar als estudis de grau.





Patricia Plaja @ep





En roda de premsa posterior a del Consell Executiu, ha afirmat que aquesta reducció respon a el compromís de la Generalitat que "ningú es quedi fora de la universitat per motius econòmics i també per donar resposta a la igualtat d'oportunitats", especialment després de la crisi provocada per la pandèmia.





Aquesta decisió afectarà els màsters de la UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG i URV, que passaran a tenir un preu per crèdit de 27,67 euros, que suposa una rebaixa de 18,44 euros en el preu per crèdit en la major part de titulacions.