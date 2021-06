Creen una mascareta que detecta la infecció per Covid-19

Enginyers de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) i de la Universitat de Harvard han dissenyat una nova màscara capaç de diagnosticar al portador amb Covid-19 en uns 90 minuts mitjançant uns diminuts sensors sol ús que es poden acoblar a altres màscares i que també podrien adaptar-se per detectar altres virus, segons publiquen a la revista 'Nature Biotechnology'.





Els sensors es basen en una maquinària cel·lular liofilitzada que l'equip d'investigació ha desenvolupat prèviament per al seu ús en diagnòstics en paper de virus com l'Ébola i el Zika.





mascareta @ep





En un nou estudi, els investigadors van demostrar que els sensors podrien incorporar-se no només a les màscares, sinó també a la roba, com les bates de laboratori, oferint potencialment una nova forma de controlar l'exposició dels treballadors sanitaris a una varietat de patògens o altres amenaces.





"Hem demostrat que podem liofilitzar una àmplia gamma de sensors de biologia sintètica per detectar àcids nucleics virals o bacterians, així com substàncies químiques tòxiques, incloses les toxines nervioses. Preveiem que aquesta plataforma podria fer possible una nova generació de biosensors portàtils per als equips de resposta immediata, el personal sanitari i el personal militar ", afirma James Collins, catedràtic Termeer d'Enginyeria i Ciències Mèdiques de l'Institut d'Enginyeria i Ciències Mèdiques (IMES) de l'MIT i de el Departament d'Enginyeria Biològica, i autor principal de l'estudi.





Els sensors de la mascareta estan dissenyats perquè l'usuari pugui activar-quan estigui preparat per realitzar la prova, i els resultats només es mostren a l'interior de la mascareta, per a major privacitat de l'usuari.





Peter Nguyen, investigador científic de l'Institut Wyss d'Enginyeria Inspirada en la Biologia de la Universitat de Harvard, i Luis Soenksen, Venture Builder de la Clínica Abdul Latif Jameel de MIT per a l'Aprenentatge Automàtic en Salut i antic postdoctorat a l'Institut Wyss, són els autors principals de l'estudi.





Els nous sensors vestibles i la màscara facial de diagnòstic es basen en una tecnologia que Collins va començar a desenvolupar fa diversos anys. En 2014, va demostrar que les proteïnes i els àcids nucleics necessaris per crear xarxes genètiques sintètiques que reaccionen a molècules objectiu específiques podien incrustar-se en el paper, i va utilitzar aquest enfocament per crear diagnòstics en paper per als virus de l'Ébola i del Zika.





En un treball amb el laboratori de Feng Zhang el 2017, Collins va desenvolupar un altre sistema de sensors sense cèl·lules, conegut com SHERLOCK, que es basa en els enzims CRISPR i permet la detecció altament sensible d'àcids nucleics.





Aquests components del circuit sense cèl·lules es liofilitzen i romanen estables durant molts mesos, fins que es rehidraten. Quan s'activen amb aigua, poden interactuar amb el seu molècula objectiu, que pot ser qualsevol seqüència d'ARN o ADN, així com altres tipus de molècules, i produir un senyal com un canvi de color.





Més recentment, Collins i els seus col·legues van començar a treballar en la incorporació d'aquests sensors als tèxtils, amb l'objectiu de crear una bata de laboratori per als treballadors sanitaris o altres persones amb possible exposició a patògens.





En primer lloc, Soenksen va realitzar un cribratge de centenars de tipus de teixits diferents, des del cotó i el polièster fins a la llana i la seda, per esbrinar quins podrien ser compatibles amb aquest tipus de sensors. "Acabem identificant un parell que s'utilitzen molt en la indústria de la moda per confeccionar peces -explica-. La que millor va resultar ser una combinació de polièster i altres fibres sintètiques".





Per fabricar els sensors vestibles, els investigadors van incrustar seus components liofilitzats en una petita secció d'aquest teixit sintètic, on estan envoltats per un anell d'elastòmer de silicona. Aquesta compartimentació impedeix que la mostra s'evapori o es difongui fora de l'sensor. Per demostrar la tecnologia, els investigadors van crear una jaqueta incrustada amb uns 30 d'aquests sensors.





Van demostrar que una petita esquitxada de líquid amb partícules virals, imitant l'exposició a un pacient infectat, pot hidratar els components cel·lulars liofilitzats i activar el sensor. Els sensors poden dissenyar per produir diferents tipus de senyals, com un canvi de color que es pot veure a simple vista, o un senyal fluorescent o luminiscent, que pot llegir-se amb un espectròmetre manual.





Els investigadors també van dissenyar un espectròmetre portàtil que podria integrar-se al teixit, on pot llegir els resultats i transmetre'ls sense fils a un dispositiu mòbil.





"Això et dóna un cicle de retroalimentació d'informació que pot monitorar la teva exposició ambiental i avisar-te a tu i a altres sobre l'exposició i on va passar", diu Nguyen. Quan els investigadors estaven acabant el seu treball sobre els sensors portàtils a principis de 2020, el virus Covid-19 va començar a estendre per tot el món, així que ràpidament van decidir intentar utilitzar la seva tecnologia per crear un diagnòstic de virus SARSCoV-2.





Per produir la seva màscara facial de diagnòstic, els investigadors van incrustar sensors SHERLOCK liofilitzats en una màscara de paper. A l'igual que amb els sensors portàtils, els components liofilitzats estan envoltats d'elastòmer de silicona. En aquest cas, els sensors estan col·locats a l'interior de la màscara, per la qual cosa poden detectar partícules víriques en l'alè de la persona que la porta.





La màscara també inclou un petit dipòsit d'aigua que s'allibera al prémer un botó quan l'usuari està preparat per fer la prova. Això hidrata els components liofilitzats del sensor SARS-CoV-2, que analitza les gotes d'alè acumulades a l'interior de la màscara i produeix un resultat en 90 minuts.





"Aquesta prova és tan sensible com l'estàndard d'or, les proves de PCR d'alta sensibilitat, però és tan ràpida com les proves d'antigen que s'utilitzen per a l'anàlisi ràpid de Covid19", assegura Nguyen.





Els prototips desenvolupats en aquest estudi tenen sensors a l'interior de la màscara per detectar l'estat de l'usuari, així com sensors col·locats a l'exterior de les peces, per detectar l'exposició de l'entorn. Els investigadors també poden intercanviar sensors per altres patògens, com la grip, l'ebola i el Zika, o sensors que han desenvolupat per detectar agents nerviosos organofosforats.





"Gràcies a aquestes demostracions, hem reduït la funcionalitat de les instal·lacions de proves moleculars més modernes a un format compatible amb els escenaris dels dispositius portàtils en una gran varietat d'aplicacions", afirma Soenksen.





Els investigadors han sol·licitat la patent de la tecnologia i ara esperen treballar amb una empresa per seguir desenvolupant els sensors. "El més probable és que la mascareta sigui la primera aplicació que podria estar disponible", aventura Collins.





"Crec que la màscara facial és probablement la més avançada i la més propera a un producte. Ja hem rebut molt interès per part de grups externs que voldrien aprofitar els prototips que tenim i convertir-los en un producte aprovat i comercialitzat", afirma.