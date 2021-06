Artur Mas davant els mitjans / @EP





Després de recollir la comunicació del Tribunal de Comptes, l'expresident, Artur Mas, ha comparegut davant els mitjans comunicació i ha estat molt explícit en la relació a aquest nou procés contra ell i altres membres del seu govern en relació amb l'activitat del Diplocat.



El Tribunal de Comptes ha comunicat, aquest dimarts als expresidents catalans, Artur Mas i Carles Puigdemont, així com a l'exvicepresident Oriol Junqueras i altres 39 ex-alts càrrecs de Catalunya, la liquidació provisional complementària pel presumpte desviament de fons per a les anomenades 'ambaixades catalanes 'i al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com a Diplocat, a la qual han de fer front.



El total d'aquesta liquidació ascendeix a 5.422.879,48 euros que la Generalitat hauria gastat en difondre els seus projectes de ruptura amb Espanya entre l'any 2011 i 2017 per tot el món. D'això, 5.151.156 corresponen a principal i 271.723,48 euros a interessos meritats des de llavors.



Entre les quanties, la més alta és la de l'expresident Artur Mas, que seria de 2,8 milions d'euros, seguit de l'expresident Carles Puigdemont (1,9 milions) i finalment el recentment indultat Oriol Junqueras de 1.932.323 milions.



Totes aquestes seran reclamades a cada un de manera individual, si bé tots hauran de respondre a la fiança total de forma solidària, segons han explicat fonts de l'òrgan fiscalitzador.



Aquestes quanties se sumen als 4.146.274,97 euros amb motiu de l'organització del referèndum illegal d'1-O de 2017, una quantitat que va ser garantida com a fiança pels presumptes responsables comptables per evitar l'embargament de béns davant d'una possible futura condemna .



El Tribunal de Comptes ha englobat en vuit grans apartats les actuacions que considera que han estat objecte de desviament de fons, com els viatges a l'exterior del president i consellers de la Generalitat; activitats de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea; delegacions de Govern en l'Exterior i davant la Unió Europea; activitats de promoció del procés sobiranista, Patronat de Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya; i contractació, personal, serveis i subvencions de Patronat.



En concret, la instrucció del Tribunal de Comptes ha conclòs que les activitats a les quals més fons públics s'han dedicat i que han estat les relacionades amb la "promoció del procés sobiranista", que s'ha xifrat en 1.536.191,73 euros; o en la contractació, que es creu que s'hauria gastat 1.392.300 euros. L'òrgan no atribueix a tots els presumptes responsables comptables tots els apartats, sinó que els relaciona a cada un d'ells depenent del període temporal en què han exercit els seus càrrecs. D'aquesta manera, els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont no són responsables de tots i cada un dels blocs.





ELS CÀRRECS ACUSATS MANIFESTEN INDEFENSIÓ I PERSECUCIÓ POLÍTICA





El primer dels advocats a acudir a la seu del carrer Torrelaguna, 79, a Madrid ha estat el lletrat de l'expresident català fugit Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. "Em sembla una presa de pèl tot aquest procediment", ha dit en declaracions a la premsa per després insistir que, després de conèixer la informació que li serà facilitada per l'òrgan, allegarà la "indefensió" davant la qual diuen trobar-se.



Francesc Homs -un altre dels lletrats en el procediment, i qui va ser portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) al Congrés dels Diputats inhabilitat pel Tribunal Suprem per donar suport a la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014- també ha retret que els advocats s'assabentessin de la xifra que els reclama el tribunal a través de la premsa.







ARTUR MAS: "AIXÒ ÉS UNA VENJANÇA QUE CERCA LA NOSTRA MORT POLÍTICA I CIVIL"

















@EP





Davant els mitjans l'Expresident, Artur Mas, ha insistit en l'ús del Tribunal de Comptes per "arruïnar, no només a nosaltres sinó també a les nostres famílies. En el meu cas el meu habitatge familiar fa quatre anys que està embargada" i el que anem a fer "és lluitar com puguem".



En tot cas ha agraït a Pedro Sánchez seu consell de poder "presentar recurs" ha dit Mas "una cosa que pot fer tothom, però això no resol res". Pel que hi ha trasllat a president de Govern, Pedro Sánchez la següent pregunta: "Què pensa fer el govern espanyol davant aquest abús de poder? ¿Mirar a una altra banda?. El mandat el Tribunal de Comptes va finalitzar i es pot renovar . ¿Ho faran?".











A més ha dit la seva sobre els indults. En aquest sentit ha afirmat Mas "em vaig alegrar públicament pels indults, però també vaig escriure que els indults no són la solució i el que està passant ara amb el Tribunal de Comptes i el Tribunal Suprem ho corrobora. Han tret de la presó a alguns, però sense eliminar els seus delictes, altres no poden tornar de l'exili i altres ens persegueix el que anomeno el "Tribunal d'ajustament de Comptes".



Per això Mas ha insistit "ens defensarem tant com puguem. Tot això és molt dolorós. Fins ara se'ns ha ajudat amb la Caixa de Solidaritat. I en aquest cas se'ns està jutjant per alguna cosa que també fan altres comunitats autònomes en l'exterior i fins i tot també grans ajuntaments i diputacions. A nosaltres se'ns posa en dubte l'acció de govern a l'exterior cosa que no es fa amb altres comunitats. I primer hem d'abonar una quantia i després serem jutjats. És injust".











Per Artur Mas, durant tots aquests anys "estem defensant les nostres idees, ideals i conviccions. I no podran matar les nostres idees ni els nostres ideals centrats en dos objectius. D'una banda defensar el dret del poble de Catalunya a decidir el nostre futur i per un altre la llibertat i el nostre país. Per això l'Estat busca la nostra mort política, inhabilitat-nos i la nostra mort civil, arruïnant-nos. Ens trobem en una situació d'indefensió absoluta si no podem pagar. Per això hi ha un clar abús de poder, estirant el marc legal per castigar-nos i venjar-se per voler que el "Procés" sigui una realitat".