Els menors de 12 a 14 anys que vulguin canviar el sexe al seu DNI necessitaran una resolució judicial

Els menors de 12 a 14 anys que vulguin canviar la menció de el sexe en el seu document nacional d'identitat (DNI) necessitaran una resolució judicial, i els de 14 a 16 anys hauran d'anar acompanyats dels seus pares, segons l'avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones Trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, aprovat aquest dimarts pel Govern.





Manifestació a favor del col·lectiu trans @ep





Així ho ha explicat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, aquest dimarts a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, precisant que es vol "protegir de manera especial" als menors d'aquesta franja d'edat a l'entendre que poden no tenir la "maduresa" suficient per prendre aquesta decisió.





"Perquè no s'entén que hi pugui haver aquesta fortalesa del caràcter, maduresa i estabilitat, és pel que de 12 a 14 anys es protegeix de manera especial de manera que no és la possibilitat genuïna d'anar i dir 'vull això'. Cal un expedient de jurisdicció voluntària i, per tant, serà una resolució judicial la que ho determini ", ha explicat Camp.





En el cas dels menors de 14 a 16 anys, el ministre ha precisat que només caldrà que acudeixin al Registre acompanyats dels seus pares o, si aquests no estan d'acord, d'un defensor. El menor anirà a una primera compareixença davant l'encarregat de Registre Civil, rebrà un formulari i la informació sobre les conseqüències jurídiques, el règim de reversió i les mesures voluntàries de suport.





Una vegada que el menor disposi de tota aquesta documentació, "per marcar l'estabilitat de la decisió", ha de tornar al cap de tres mesos per confirmar o no el seu desig de canviar la menció de el sexe en el seu DNI. Des d'aquest moment, l'encarregat de Registre Civil tindrà un termini màxim d'un mes per realitzar el canvi.





El ministre de Justícia també ha indicat que és possible la reversió de la decisió un cop transcorreguts al menys sis mesos des del canvi registral. En aquest cas, caldrà recórrer a el jutge perquè dicti una resolució judicial.





En paral·lel, sobre el canvi de nom, el ministre ha precisat que l'únic que canvia és que "es passa a una llei una cosa que ja es podia fer".





"La nostra legislació es posa a l'avantguarda europea, dels països que lluiten pels seus ciutadans sense importar les seves diferències. Seguim la tradició de Bèlgica, Noruega o Malta amb matisos, però és una legislació clara", ha valorat Camp.