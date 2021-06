L'excés de triglicèrids provoca aterosclerosi i inflamació vascular

Un estudi realitzat per un equip d'investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), mostra, per primera vegada, que en individus amb risc cardiovascular baix a moderat, l'excés de triglicèrids a la sang es va associar amb aterosclerosi subclínica i inflamació vascular, fins i tot en persones amb nivells normals de LDL-C o colesterol 'bo'.





D'aquesta manera, es conclou que els triglicèrids poden ser factor de risc cardiovascular tan rellevant com el colesterol elevat, segons es desprèn de l'estudi publicat a 'The Journal of American College of Cardiology'.





@EP





Fins ara, els triglicèrids havien quedat relegats a una posició secundària en la gènesi de l'aterosclerosi -acumulació de greixos, colesterol i altres substàncies dins i sobre les parets de les artèries la qual cosa pot restringir el flux sanguini-, totalment encoberts pel colesterol, especialment el colesterol associat a lipoproteïnes de baixa densitat (conegut com LDL).





De fet, de forma general, "a l'hora de prevenir el desenvolupament d'aterosclerosi, els experts no recomanen tractar els nivells alts de triglicèrids si el colesterol LDL està dins de la normalitat, llevat que el pacient tingui alt risc cardiovascular", assenyala el doctor Sergio Raposeiras-Roubin, primer autor del article.





Amb aquest estudi, els investigadors han posat de manifest, per primera vegada, que, "en pacients amb baix o moderat risc cardiovascular (que són la majoria de la població), nivells alts de triglicèrids s'associen amb un major risc d'aterosclerosi, fins i tot en pacients amb colesterol LDL normal".





En concret, "hem analitzat l'associació entre els nivells de triglicèrids amb la presència de plaques ateroscleròtiques silents en diferents territoris vasculars, usant les dades del registre PESA, i l'associació era molt marcada. Són plaques ateroscleròtiques que encara no s'han produït esdeveniments clínics, amb el que es pot actuar sobre elles per a la seva prevenció ", detalla Raposeiras-Roubin.





Aquest treball forma part de l'estudi PESA CNIC-SANTANDER (Progression and Early detection of Subclinical Atherosclerosis), un macroprojecte que s'està realitzant al CNIC en col·laboració amb el Banc de Santander, en el qual s'estudia el desenvolupament de plaques ateroscleròtiques en tres tipus d'artèries -carotídeas, aòrtic abdominals i ilio-femorales- en una població asimptomàtica de treballadors de Banc de Santander d'entre 40 i 54 anys d'edat.





El PESA CNIC-SANTANDER, dirigit pel Dr. Valentí Fuster, director general de l'CNIC, ha aportat informació molt rellevant sobre la importància de la detecció primerenca de l'aterosclerosi subclínica per la seva alta prevalença en la població general.



A més, a la feina ara publicat en JACC, no només s'ha vist l'associació entre triglicèrids i aterosclerosi, sinó també la relació amb la inflamació vascular.