Declaren en "risc extrem" a la dona de l'exboxejador Poli Díaz, després de declarar que va témer "per la seva vida"

La magistrada titular de Jutjat de Violència sobre la Dona número 2 de Girona ha decretat en nivell de "risc extrem" a la dona de l'exboxejador Policarpo Díaz, després que aquesta comparegués i l'acusés d'amenaces de mort i agressions constants, assegurant que va arribar a "témer per la seva vida".





Poli Díaz @ep





Per això, la magistrada ha ordenant mesures de protecció policial a favor de la dona de l'exboxejador, segons ha informat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) a través d'un comunicat enviat als mitjans.





LI ACUSA DE SER "EXTREMADAMENT VIOLENT" A PARTIR DEL PRIMER ANY





La magistrada Maria Auxiliadora Díaz Velázquez fonamenta la seva decisió en les manifestacions de la presumpta víctima, que ha relatat en seu judicial que el maltractament de Díaz és habitual i que a partir del primer any de relació ha estat "extremadament violent, tant des del punt de vista físic com psicològic ".





La denunciant va mantenir que Díaz li tirava "dels cabells" i li donava "bufetades amb la mà oberta", succeint que en tres ocasions la agafo pel coll "fins al punt de témer per la seva vida", així com que l'amenaçava de mort amb freqüència.





POLI DÍAZ TAMBÉ DECLARA DAVANT LA JUTGE





L'autoritat judicial va prendre també declaració aquest dimarts a l'acusat, que des de divendres passat es troba en presó preventiva per ordre d'ell mateix òrgan judicial, com a presumpte autor d'un delicte de maltractament habitual, un altre de lesions continuades, així com un amenaces greus en l'àmbit familiar.





El TSJC ha precisat que Díaz sí que ha prestat declaració en aquesta ocasió, sense oferir més detalls del seu contingut, recordant que el passat dijous al Jutjat de Guàrdia es va acollir al seu dret a guardar silenci.