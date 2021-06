El creador de l'antivirus McAfee es va penjar a la seva cel·la de Brians 2

@EP









Els resultats preliminars de l'autòpsia de John McAfee, el creador d'un dels antivirus més coneguts de l'món, han confirmat el suïcidi com a causa de la seva mort després que el seu cos fos trobat sense vida a la presó de Brians 2 ubicada a la província de Barcelona.





La família de l'polèmic empresari desconfia de la hipòtesi que apunta que McAfee es va treure la vida i, per això, la seva defensa ha sol·licitat que es faci una autòpsia addicional a la que ja va ser encarregada pel magistrat que instrueix el cas a Martorell.





Segons fonts 'properes al que ha passat' hi ha pocs dubtes que John McAfee va morir penjant-se a si mateix en la seva cel·la. Hores abans que el seu cos fos trobat sense vida pels treballadors de la presó, el creador de l'antivirus havia rebut la notícia de la seva extradició per ser jutjat als Estats Units per un suposat delicte d'evasió fiscal.





Als seus 75 anys, portava vuit mesos a la presó provisional a l'espera que es tramités la seva extradició. Acusat de no presentar la declaració de béns durant quatre exercicis entre els anys 2014 i 2018, McAfee va arribar a pensar que existia una conspiració contra ell al país nord-americà.







Sembla ser a més que McAfee va escriure una nota abans de suïcidar-se encara que la seva família continua dubtant de la veracitat d'aquesta versió ja que la sentència d'extradició encara podia ser recorreguda. Amb tota aquesta informació a sobre de la taula, el magistrat de l'Jutjat d'instrucció i primera instància número 5 de Martorell haurà de decidir si permet o no la realització d'un altre examen forense. En declaracions a la premsa, la vídua de l'empresari visió sobre McAfee va argumentar que el seu marit no tenia idees suïcides i que aquest mateix dia havien estat parlant sense que notés res estrany en el seu marit.