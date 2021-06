Kiko Hernández guanya a Toño Sanchís

Kiko Hernández va mirar a càmera a 'Sálvame' i li va dedicar una eloqüent pedorreta a Toño Sanchís perquè acabava de guanyar un judici en el qual el exrepresentant de Belén Esteban li demanava 90.000 euros pel que Kiko va dir en el conflicte que va enfrontar a Sanchís ia la col·laboradora de 'Sálvame'.







El col·laborador de el programa va ser un fidel defensor de Belén Esteban, no va dubtar a creure la seva versió i atacar Toño Sanchís i és que la col·laboradora li va reclamar judicialment centenars de milers d'euros.

La notícia va arribar el 21 d'abril de 2016 i Paz Padilla la comunicava en directe al programa: "Toño Sanchís havia pres mesures legals pel que s'havia dit d'ell a la televisió i Kiko Hernández havia estat el primer a rebre-la".





En concret, li demandava per dir que ell havia filtrat informació de Belén Esteban així com per afirmar que s'apropiava d'un percentatge de representació que no li corresponia. No obstant això, Toño veia una forma d'evitar la demanda i Kiko Hernández ens la transmetia: "Diu que ho podem arreglar tot si li dono 450.000 euros". Com era d'esperar, no va accedir, sinó tot el contrari: "A partir d'ara em tindreu a l'altre costat, parlant ia sobre cabrejant, això sí, respectant la legalitat".





Per això, van arribar a l'acte de conciliació i aquí la xifra s'havia reduït: "Em demana 90.000 euros, hem baixat perquè en l'acte de conciliació em demanava 500.000 euros, em va arribar la certificació aquí i que per pagament em demanava 450.000". A més, donava detalls i és que assegurava que tot el que havia dit de l'empresa de Toño, s'havia confirmat amb el temps: "Veurem el que passa", deia. Finalment, Toño Sanchís ha perdut i Kiko Hernández, després de celebrar-ho en 'Sálvame', li recordava alguna cosa a l'exrepresentant: "Les costes, recordeu-vos dels 15.000 euros de costes".