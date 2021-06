L'Advocacia es pronunciarà la setmana que ve sobre la suspensió dels indults

El TS va rebutjar les cautelaríssimes de Cs i ha emplaçat els serveis jurídics de l'Estat a pronunciar-se sobre aquesta petició i la de Vox.





La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha emplaçat a l'Advocacia de l'Estat a pronunciar-se en un termini que conclourà la setmana que ve sobre les mesures cautelars sol·licitades tant per Ciutadans (Cs) com per Vox perquè els indults als condemnats pel 'Procés' independentista a Catalunya quedin en suspens i, en conseqüència, els líders independentistes hagin de tornar a la presó mentre es dirimeix el fons dels recursos que han presentat contra les mesures de gràcia.





Aquest mateix dilluns la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Suprem va començar a tramitar el recurs de Vox respecte de la seva petició cautelar, emplaçant als serveis jurídics de l'Estat a pronunciar-se respecte dels arguments concrets exposats pel partit de Santiago Abascal per deixar en suspens l'aplicació dels indults.





Pel que fa a Ciutadans va acordar la mateixa mesura després de rebutjar de ple suspendre els indults amb caràcter d'urgència, és a dir, sense escoltar abans a la resta de parts com és l'Advocacia.





Els acords van sortir ahir de l'Suprem, donant un termini de cinc dies a l'Advocacia per respondre, però com aquesta institució té tres dies per donar-se per assabentada de la notificació seva resposta es pot veure retardada fins a finals de la setmana vinent, han assenyalat a Europa Press fonts de l'alt tribunal.





Després de rebre els arguments de l'Advocacia, la Sala del Contenciós -Administratiu de el Tribunal Suprem haurà de tornar a valorar si el vicepresident, Oriol Junqueras, i la resta de indultats han de tornar a la presó mentre s'estudia la legalitat dels indults.





La decisió s'adopta en una peça separada de l'litigi, abans que els cinc magistrats que componen aquest òrgan deliberin sobre la legitimació o no dels dirigents de les dues formacions per a acudir a aquesta via judicial contra la mesura de gràcia.