Multen un jubilat per riure d'una bicicleta on posava "Policia Loca"

De vegades els equipaments dels agents de seguretat no estan en el millor estat. Aquest és el cas de la Policia Local de la localitat d'Alboraya, a València, que el 18 de juny circulaven amb una bicicleta que havia perdut la lletra 'L' i en comptes de Policia Local, es llegia "policia loca".





Un veí de la localitat, de 69 anys, li va entrar el riure al veure aquesta bicicleta i li va sortir molt car "A mesura que ens acostàvem l'agent em va preguntar: ¿què no li agrada la policia? Li vaig contestar doncs miri ni m'agrada ni em desagrada i ja es va armar l'embolic ", assenyala l'afectat a el diari Levante-EMV.





"Em va demanar la documentació, que no portava a sobre i entre que va anar a buscar-la i vaig tornar ja que es van acostar la resta d'amics per veure què passava perquè no entenien que em anessin a multar per semblant ximpleria", explica l'afectat, que evita donar la seva nom per no tenir "més problemes" tot i que sí mostra tant la denúncia que li van posar com la fotografia de la discòrdia.





Segons consta la denúncia, al jubilat se l'ha multat per una "falta de respecte i consideració". Aquest és un dels articles de la Llei Mordassa més criticats des que es va instaurar la llei, ja que es tracta d'una consideració personal dels agents que pot comportar una multa de fins a 600 euros per al sancionat.