Mila Ximénez va deixar dos regals per a Kiko Hernández i Belén Esteban abans de morir

Després de lluitar amb ungles i dents contra el càncer de pulmó que li van detectar fa un any, Mila Ximénez moria el passat 23 de juny al seu domicili de Madrid envoltada de la seva filla Alba Santana i dels seus tres germans, Manolo, Concha i Encarna. Tal com ha revelat la seva família, i encara que estava molt malalta, la periodista va tenir temps de deixar disposat com volia que fos el seu últim adéu i on volia que reposessin les seves cendres - a Amsterdam, amb la seva filla i amb els seus néts, que eren la gran alegria de la seva vida - a més de parlar personalment amb cada un d'ells per dir-los com volia que fessin les coses quan ella ja no hi fos.





Una confessió que va fer el seu germà Manolo a la capella ardent de la inoblidable col·laboradora i que ara pren sentit. I és que, molt 'cuidadora' de la seva gent - com va assegurar el seu germà - Mila volia tenir un detall especial amb algunes persones importants per a ella, un record amb el qual tenir-la sempre present.





Regals per Betlem i Kiko @ep





I, durant la mudança de les seves pertinences de què va ser el seu últim llar, un luxós pis molt proper a l'Santiago Bernabeu, i a Chance han estat testimonis de fins a quin punt arribava l'amor de la desapareguda col·laboradora pels seus éssers estimats.





Així, hem vist a diversos operaris traient diverses caixes i un elegant gerro amb cartells de 'Granada', de manera que suposem que seran algunes pertinences que Mila volia que tingués la seva germana Encarna, Nani, que resideix a la ciutat de l'Alhambra.





A més, un enorme quadre que representa Mila i a Alba quan era una nena, ha estat embolicat amb cura pels operaris de la mudança, que li han posat el cartell de 'A Amsterdam', per la qual cosa, sens dubte, a partir de ara penjarà de les parets de la casa en la qual la seva filla i els seus néts Alexander i Victòria resideixen a Holanda.





I, finalment, Mila també va voler tenir un detall especial amb dos dels seus grans amics de 'Sálvame', Kiko Hernández i Belén Esteban. Mentre al col·laborador li ha llegat un enorme quadre d'estil cubista, a la 'Princesa de el Poble' li ha deixat una mica ficat en un sobre gran blanc adherit a l'obra d'art que la sevillana va deixar 'en herència' al seu company a 'El eix de el mal 'que imaginem que aquest ha de lliurar a l'ex de Jesulín. Sens dubte, un preciós detall que reflecteix com d'importants que eren per a Mila