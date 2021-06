La vacuna de Moderna manté la seva efectivitat contra les variants emergents, inclosa la Delta

La vacuna contra la COVID-19 de Moderna manté la seva activitat neutralitzant contra les variants emergents (Uganda, Nigèria i Angola) de la SARS-CoV-2, així com contra la variant Índia, recentment coneguda com Delta.





Aquest anunci es produeix després de conèixer nous resultats d'estudis de neutralització 'in vitro' de sèrums d'individus vacunats amb la seva vacuna. Segons informen la vacunació amb la vacuna Moderna COVID-19 va produir títols neutralitzants contra totes les variants provades.





moderna @ep





En l'estudi es va provar amb bons resultats les versions addicionals de la variant Beta (B.1.351, identificada per primer cop a Sud-àfrica), tres variants de llinatge de B.1.617 (identificades per primera vegada a l'Índia), incloses les variants Kappa ( B.1.617.1) i Delta (B.1.617.2); la variant Eta (B.1.525, identificada per primer cop a Nigèria); i les variants A.23.1 i A.VOI.V2 identificades per primera vegada a Uganda i Angola, respectivament.





Moderna està duent a terme una estratègia de desenvolupament clínic contra les variants emergents per fer front a la pandèmia de manera proactiva, mentre el virus segueix evolucionant. L'empresa també està estudiant el mRNA-1273.211, un candidat de reforç multivalent que combina una barreja 50-50 de mRNA-1273, la vacuna autoritzada de Moderna contra els ceps ancestrals, i mRNA-1273.351 en una sola vacuna a diversos nivells de dosi en un estudi en curs.





"Mentre tractem de vèncer la pandèmia, és imperatiu que siguem proactius a mesura que el virus evoluciona. Seguim compromesos amb l'estudi de les variants emergents, generant dades i compartint-a mesura que estan disponibles. Aquestes noves dades són encoratjadores i reforcen la nostra confiança en que la Vacuna Moderna COVID-19 hauria de seguir protegint contra les noves variants detectades ", ha assenyalat Stéphane Bancel, director general de Moderna.





En la seva opinió, "aquests resultats reforcen la importància de seguir vacunant a les poblacions amb una vacuna eficaç de la sèrie primària, a el temps que s'avança en les vacunes de reforç modificades per mantenir-se per davant de virus".





Més concretament, s'ha observat un impacte mínim en els títols de neutralització contra les variants Alpha i A.23.1 en relació amb els de la soca ancestral (D614G), i una reducció moderada dels títols de neutralització contra les variants Delta (2, 1 vegades), Gamma (P.1, 3,2 vegades), Kappa (3,3-3,4 vegades) i Eta (4,2 vegades) en relació amb els títols contra el cep ancestral.





A més, es va observar una reducció de 7,3 o 8,4 vegades en els títols de neutralització amb les versions addicionals de la variant Beta en relació amb el cep ancestral, d'acord amb els resultats anteriors; i una reducció de 8,0 vegades en els títols de neutralització en relació amb el cep ancestral amb A.VOI.V2, la variant identificada per primer cop a Angola, però que actualment no està designada com Variant de Preocupació o Interès.