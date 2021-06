Arriben les rebaixes d'estiu: tot el que has de saber perquè no et timin

El coronavirus ha condicionat tota la nostra vida, i també es deixa sentir en les rebaixes. Les limitacions en el consum són un fet.





L'any passat en OCU van realitzar una enquesta als consumidors, i vam saber que 4 de cada 10 no pensava gastar res en les rebaixes d'estiu, i que els que anaven a acudir als establiments per fer les seves compres aprofitant els preus rebaixats, planejava gastar menys que altres vegades.





rebaixes @ep







Aquest any, el panorama sembla una mica més animat, la vacunació avança a bon ritme, i les restriccions d'aforaments comencen a relaxar-se ... però inducablemente, els efectes econòmics de la pandèmia i la incertesa de la situació han passat factura a moltes famílies , el que sens dubte influirà també en aquestes rebaixes que ara comencen.





Un decàleg per evitar problemes en les rebaixes





Si vols treure partit als bons preus de les rebaixes sense tenir problemes: apunta't aquests consells de l'OCU.





1. Les normes estableixen que els productes han d'haver format part de l'oferta habitual de l'establiment durant a el menys, un mes.





2. Els objectes han de mostrar, al costat del rebaixat, el seu preu original, o bé indicar de forma clara el percentatge de la rebaixa.





3. La qualitat dels productes rebaixats no pot diferenciar-se en res de la que tenien abans d'estar rebaixats.





4. La garantia i el servei postvenda és igual, independentment que compris el producte durant les rebaixes o fora d'aquest període.





5. En cas que s'estableixin condicions especials per al període de rebaixes (limitacions en el mitjà de pagament o en les devolucions), els establiments estan obligats a indicar-ho expressament.





6. Conserva el tiquet, que és indispensable per a qualsevol possible reclamació, canvi, devolució etc.





7. Si el producte està en perfecte estat, l'establiment no està obligat a canviar-lo (excepte si així ho anuncia o publicita expressament), encara que la majoria dels comerços ho fan, doncs és una bona pràctica comercial. En qualsevol cas, no han de tornar-te els diners: poden canviar-també per un altre article o un val.





8. En les compres en línia, el consumidor està especialment protegit: tens 14 dies naturals per tornar teva compra si no us convenç.





9. Vas a aprofitar les rebaixes per comprar algun electrodomèstic o aparell electrònic? No vagis a cegues: consulta els comparadors avalats per l'OCU. A més, pots assabentar-te de què comerç té els millors preus, o saber quan baixa de preu el producte que t'interessa.





10. Evita caure en el parany del consum excessiu: aprofita per equipar-te tu, equipar el teu família o la teva llar amb millors preus sense deixar-te portar per compres impulsives.





Baixen els preus, mai els teus drets





Un cop més, des OCU recorda que en el període de rebaixes es retallen els preus, però mai els drets que tens com a consumidor. Si es presenta algun conflicte:





- Intenta arribar a un arranjament en el propi comerç.





- Si no aconsegueixes una solució amistosa, demana el full de reclamacions (ha de tenir-les qualsevol establiment) i plasma en ella la teva queixa.





- No aconsegueixes solució? Reclama amb OCU: poden ajudar-te.