Boehringer Ingelheim acomiada 15 treballadors de la planta de Sant Cugat

Planta de Boehringer Ingelheim a Sant Cugat/ @EP





L'empresa Boehringer Ingelheim ha acomiadat 15 treballadors de l'àrea de producció d'injectables de la planta de Sant Cugat del Vallès en el marc d'una reestructuració interna. La firma al·lega una discontinuïtat en l'elaboració d'un dels principals productes del centre vallesà, el Mucosolovan, que es destina al mercat xinès.





Aquest fet, segons han pogut saber els mitjans, ha obligat a fer moviments interns per reubicar el màxim nombre de treballadors, que finalment, assenyalen, ha deixat els 15 afectats fora del procés d'ajustament. El sindicat CCOO denúncia els acomiadaments i demana la reincorporació dels afectats, donat que asseguren que l'empresa es va comprometre a no acomiadar cap membre de la plantilla local.





Segons han detallat fonts del sindicat, els afectats són personal de l'àrea de producció d'injectables amb una antiguitat superior als 15 anys, que van rebre la comunicació de l'acomiadament el 17 de juny, i que es va fer efectiu de manera immediata. Les mateixes fonts expliquen que la direcció va iniciar un procés de reorganització productiva i que es va comprometre amb els representants dels treballadors a què no tindria afectació en la plantilla, cosa que denuncien que ha acabat passant.





El sindicat assenyala que els acomiadaments es van produir sense haver-ho valorat abans amb els sindicats ni "haver explorat altres possibilitats". CCOO assegura que l'empresa els ha assegurat que no hi haurà més baixes, però reclamen la readmissió dels treballadors.





REUBICACIÓ DE LA PLANTILLA





Fonts de la companyia argumenten l'ajust a la discontinuïtat de producció del Mucosolvan, que s'elabora a la planta d'Injectables i Orals de Sant Cugat, localitat on també disposen d'un segon centre de producció, Respimat, dedicat a la producció d'inhaladors reutilitzables. "La companyia s'ha vist obligada a traçar un pla de continuïtat per als més de 300 col·laboradors que treballen en el centre de producció d'Injectables i Orals", detallen fonts de la firma.





Per aquest motiu, l'empresa assegura que ha reubicat casi la totalitat dels professionals, una part a la planta de Respimat i una altra destinats a la posada en funcionament d'una segona línia d'envasat, on destaquen que hi ha invertit uns 20 milions d'euros. El procés de reestructuració també ha passat per transformar la planta d'Injectables i Orals, que ara acollirà la nova línia de producció de comprimits antidiabètics, "pedra angular en l'estratègia de subministrament", assenyalen, i que ha suposat una inversió de 18 milions d'euros més.





"Tot i els esforços, lamentablement 15 professionals es veuran impactats per l'ajustament en no haver pogut trobar un lloc de treball en l'estructura definitiva", assenyalen des de la firma. Una situació que es va comunicar al comitè d'empresa, mentre destaquen que l'equip de recursos humans ha treballat en plans personals per assegurar la reincorporació dels fins ara treballadors de la firma al mercat laboral