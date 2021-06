Intenta assassinar al gos del seu veí tirant-li pa enverinat i acaba matant a una nena de cinc anys

Adriana, una nena de cinc anys, ha mort enverinada després d'ingerir pa que un desconegut havia tirat al seu jardí per matar el seu gos. La menor era de Veravruz, Mèxic. El seu germà també va ser enverinat i es troba ingressat a l'Hospital amb pronòstic greu.





Segons ha confirmat la família d'Adriana, en els dies anteriors un veí havia intentat assassinar al seu gos, pel que creuen que el pa anava per a la mascota. No obstant això, quan el presumpte homicida va tirar el pa, els nens estaven jugant al pati, i se les van menjar.





Hospital de Veracruz - Google Maps





Aviat es van començar a trobar malament i Adriana va morir gairebé de forma instantània. El seu germà va sobreviure a la intoxicació i està sent tractat





"No sé per què enverinen animals i causen desgràcies als nens i els treuen la vida. Per això, la gent ha d'entendre que no pot deixar verins per a mascotes perquè hi ha nens innocents", ha lamentat la mare dels nens en declaracions a mitjans de comunicació locals.