Aragonès avança que la mesa de diàleg serà al setembre

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, s'han reunit aquest dimarts per primera vegada amb l'objectiu d'establir les bases de la nova etapa de diàleg que volen obrir per solucionar l'anomenat conflicte català.











Els dos governs, encara que Aragonès ha constatat que les posicions "estan allunyades", sembla que han arribat a un acord ni que sigui per trobar data per a la taula de negociació. La trobada, tal com ha indicat Aragonès, serà la setmana del 13 de setembre a Barcelona, després de la Diada. El president ha celebrat que "s'hagi pogut desencallar" la situació i ha explicat que en les pròximes setmanes els equips de la Generalitat i el Govern de l'Estat treballaran per acordar la metodologia, l'ordre del dia i la data concreta d'aquesta trobada. Pel que fa a les persones integrants Aragonès ha dit que se sabrà "en les pròximes setmanes" i es pactarà amb el Govern i Parlament.









A més, a banda de la mesa de diàleg, el president ha avançat que al juliol es farà una reunió en format de comissió bilateral Estat-Generalitat "pels incompliments de l'Estatut i les inversions".





La reunió ha començat passades les 17.00 hores, després que el cap de l'Executiu rebés el mandatari català a dalt de l'escalinata d'entrada a al Palau de la Moncloa, on han protagonitzat una breu salutació.







Mentre que Sánchez l'ha saludat en arribar amb el gest de la mà al pit, Aragonès ha optat per inclinar el cap. Després, tots dos han posat davant els fotògrafs, sense parlar, i després d'això, s'han dirigit a l'interior de l'edifici per començar la reunió.







En aquesta cita, l'Executiu central i el català arriben des de posicions allunyades. Aragonès, per la seva banda, ha tornat a defensar el referèndum d'autodeterminació i l'amnistia, i Sánchez ja ha deixat clar que no acceptarà res que trenqui la legalitat.





La trobada d'aquest dimarts es produeix just una setmana després que el Govern concedís els indults, com un "clar" gest "a favor del diàleg", en paraules de Sánchez, per "passar pàgina" i buscar una solució al conflicte.





No obstant això, els organitzadors del "Procés" encara estan sent investigats pel Tribunal de Comptes, que reclama a 42 càrrecs i excàrrecs de la Generalitat fiances provisionals de 5,4 milions d'euros pel presumpte desviament de fons per a les delegacions de la Generalitat a l'estranger i al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat).