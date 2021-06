El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, visita el Centre de Coordinació del MWC

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat aquest dimarts el Centre de Coordinació (CECOR) ubicat a l'interior del Mobile World Congress (MWC) i integrat pels diferents cossos de seguretat, emergències i operadors de transport públic.







En total, durant els quatre dies de durada del certamen, s'activaran un total de 2.086 efectius policials, segons Interior. A banda, la Unitat Central de Vehicles No Tripulats (drons) dels Mossos s'incorpora al dispositiu per controlar les immediacions del recinte de la Fira des de l'aire. El pla de seguretat contempla dispositius preventius i patrullatges tant al recinte com en llocs emblemàtics i cèntrics de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.





@EP





També s'ha tingut en compte la interlocució amb el Gremi d'Hotels de Barcelona, el sector de la restauració de Fira Gran Via i els centres comercials propers per informar de les mesures d'autoprotecció adreçades a visitants i congressistes.





A banda, hi ha dues estacions de policia habilitades -una a l'Aeroport i l'altra al recinte del MWC- perquè els congressistes puguin denunciar qualsevol tipus d'incidència. També disposen d'un número de telèfon directe on poden consultar qualsevol dubte o sol·licitar serveis d'emergències.





En aquesta edició del MWC, els cossos policials prioritzen les accions "contactless" per evitar tant com sigui possible el contacte físic entre assistents.