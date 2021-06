Espanya registra 7.091 nous infectats i 40 defuncions més des de dilluns

@EP





Espanya ha registrat 7.091 nous positius de covid-19 i 40 defuncions més des de dilluns, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Així, ara la xifra global d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 3.799.733 i la de víctimes és de 80.829.







Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb7.105 casos, seguida d'Andalusia amb 6.196. A Madrid n'hi ha hagut 2.994 i a la Comunitat Valenciana 2.735. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 731.035 casos, seguit de Catalunya amb 644.151 i Andalusia amb 618.002. En les darreres 24 hores hi ha hagut 3.911 nous infectats, dels quals 1.972 a Catalunya, 493 a Madrid, 198 a les Canàries i 194 a Castella i Lleó.





Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 80.829 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat, 40 més que dilluns. En els darrers 7 dies hi ha hagut 46 víctimes mortals, de les quals Andalusia i Madrid n'han registrat 11 cadascuna. A Catalunya n'hi ha hagut 3. A 6 Comunitats Autònomes no n'hi ha hagut cap l'última setmana.





En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 2.389 pacients ingressats per la infecció, que ocupen l'1,96% de tots els llits disponibles. 620 persones estan ingressades a l'UCI, el 6,73% del total de llits per a crítics. A Catalunya hi ha 462 pacients a l'hospital per coronavirus, l'1,88%, i a l'UCI n'hi ha 132, cosa que suposa un 11,19% de la capacitat total.





En les darreres 24 hores hi ha hagut 284 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 406 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Andalusia n'hi ha hagut 67, a Catalunya 54 i a la Comunitat Valenciana 30.