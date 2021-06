Elon Musk sobre l'Starlink al MWC: "espero no acabar amb bancarota"

@EP





El magnat tecnològic Elon Musk ha pronunciat aquest dimarts una de les conferències més esperades del MWC 2021. Musk ha fet un repàs de tres del seus projectes més sonats, com Starlink, SpaceX i Tesla. Starlink és un projecte que preveu una constel·lació de satèl·lits amb l'objectiu de donar un servei d'internet de banda ampla i cobertura mundial a baix cost.





"Preveiem que a l'agost Starlink donarà cobertura a tot el món, excepte els pols", ha assegurat el magnat nord-americà, que ha precisat que Starlink ja està en funcionament a 12 països i té 1.500 satèllits en actiu. "La nostra meta és passar dels 69.000 usuaris actuals als 500.000 en un any", ha comentat Musk, que també aposta per rebaixar el preu del kit de connexió.





EL PREU DE L'STARLINK





"Ara costa uns 500 dòlars comprar un kit de Starlink –que incorpora una petita parabòlica-, és el mateix preu a tot el món. Només canvien alguns impostos i taxes de frontera. Després són un 100 euros al mes de funcionament. Volem veure si el podem baixar a 250-300 dòlars", ha precisat el magnat tecnològic.





"Honestament, estem perdent diners amb aquest terminal, ja que produir-lo costa més de 1.000 dòlars", ha assenyalat Musk, que irònicament ha reconegut que la seva màxima aspiració amb el projecte Starlink "és no acabar en bancarrota". "Tots els projectes similars de satèl·lits de comunicacions d'òrbita baixa han acabat amb bancarrota", ha recordat el magnat tecnològic.





De fet, Musk ha pronosticat que haurà d'invertir entre 5 i 10 bilions de dòlars en el projecte Starlink abans de aconseguir flux de caixa positiu, o sigui beneficis. "Es tracta de molts diners, bàsicament", ha subratllat el magnat fundador de Tesla. Finalment, i sobre la pregunta de si es considera un "amic" o un "enemic" de les grans companyies de telecomunicacions, Musk s'ha mostrat conciliador i ha avançat que ja ha tancat dues aliances estratègiques amb operadors líders en el mercat (tot i que no ha desvetllat quins) i està en converses amb altres "telcos" per proporcionar accés per satèllit als seus clients, bàsicament en països on les llicències 5 estan condicionades a un mínim de cobertura en zones rurals.





"Starlink pot encarregar-se de proporcionar aquesta cobertura rural", ha conclòs el magnat tecnològic.