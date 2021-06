'Més que mai Sanitat Pública': aquest dimecres Catalunya surt al carrer per demanar que reobrin els CAPs

Cartell amb la convocatòria - Marea Blanca





Aquest dimecres 30 de juny, moviments socials i veïnals, amb el suport dels sindicats, col·lectius de professionals de sector i forces polítiques es mobilitzaran per tot el territori català per defensar l'atenció primària, reclamant la reobertura dels CAPs i consultoris locals.





"El sistema sanitari i els seus professionals han fet un esforç enorme per atendre les noves necessitats que s'han presentat, però a costa de deixar de banda moltes altres necessitats, perquè partíem d'un sistema debilitat per la baixa de finançament públic", denuncien des de Marea Blanca, l'organització formada per professionals sanitaris en defensa de la sanitat pública. "La part del sistema que més ha patit ha estat l'Atenció Primària, que ha hagut d'assumir noves funcions amb menys recursos", afegeixen.





Per això, no entenen com l'administració "ha tancat alguns CAPs i la meitat de consultoris locals, alguns dels quals, inexplicablement, continuen sense obrir amb greus repercussions en l'accés de la població als serveis sanitaris bàsics, especialment per a la gent gran i amb més problemes de salut".





En Marea Blanca acusen el Govern de no apostar per la sanitat pública per assumir les noves funcions (vacunes, seguiments, residències, ...) als CAP i en canvi obrir altres dispositius, com centres de vacunació, o dedicar recursos a serveis externalitzats com el 061 o el SEM.





La convocatòria d'aquest dimecres busca que el Govern atengui deu peticions que han subscrit multitud d'entitats:





1. Reobertura de tots els CAPs i consultoris locals. Cap consultori tancat. No a l'abandonament de les comunitats en el medi rural.







2. Recuperació de les visites presencials a criteri del pacient. No a les barreres d'accés a les visites que agreugen la ja penosa bretxa digital que expulsa generacions de persones grans o sense mitjans o formació en línia.





3. Recuperació de la metgessa i la infermera de referència. No a les agendes úniques, consultes d'urgències, unitats d'atenció domiciliària, unitats de crònics i altres formes que trenquen la longitudinalitat.





4. Millora de les equipacions tecnològiques per comunicació telefònica i telemàtica per resoldre consultes administratives o de seguiment a criteri de pacient i professional.





5. Redimensionament dels Equips d'Atenció Primària en funció de la població a atendre, incloses les persones que viuen en residències. Condicions dignes per a totes les treballadores i treballadores del sector que permeti acabar amb les diferents formes de precarietat laboral existents i incrementant dels recursos humans, necessaris per a garantir una atenció de qualitat.





6. Destinar el 25% el pressupost de Salut per als Equips d'Atenció Primària.





7. Garantir els serveis de suport als equips d'atenció primària per a una òptima atenció a la ciutadania: comunicació fluida amb serveis hospitalaris, implantació a tot el territori del Programa de Salut Mental de Suport a la Primària, rehabilitació, podologia i altres.





8. Capacitar l'Atenció Primària dins el sistema: que la professional de referència pugui decidir un ingrés hospitalari o sociosanitari, prioritzar una exploració o una visita d'especialitat.





9. Posar en marxa Consells de Participació en cada Àrea Bàsica de Salut amb representació de pacients i ciutadania com a instrument per millorar la transparència, la qualitat dels serveis i la gestió dels centres. Les decisions dels Consells de Participació han de tenir caràcter vinculant.





10. Programes d'atenció comunitària per a un enfocament globalitzador dels problemes de salut, intervenint en els condicionants socials de la salut.





La convocatòria està recolzada per les següents entitats:

AA Fibromiàlgia de Santa Coloma de Gramenet, Abrera en comú, ACS Bac de Roda, Afectats BB Serveis, Agita't Gràcia, Agrupacion VV Fons, Aliança de maregis i Moviments Socials, ATTAC Acordem, Associació Veïnal Veïnal, Provençals Mar, Associació Veinal Vila de Gràcia, AVV Barri Llatí, AVV Can Calvet, AVV Can Mariner, AVV Cementiri Vell, AVV Clot Camp de l'Arpa, AVV de Parc de la Ciutadella, AVV del Besòs, AVV del Carmel, AVV Esquerra de l'Eixample, AVV Front Marítim de Barcelona, AVV Gran Via Espronceda Perú, AVV Guinardera, AVV Horta, AVV La Font d'En Fargues, AVV La Palmera, AVV La Pau, AVV La Sagrera, AVV La Verneda, AVV Maresme, AVV Ocata Activa, AVV Oliveras , AVV Paraguai Perú, AVV Pere Parres, AVV del Poblenou, AVV Provençals de la Verneda, AVV Riu Nord, AVV Riu Sud, AVV Sant Antoni, AVV Sant Martí de Provençals, AVV Santa Rosa, AVV Singuerlin, AVV Via Trajana, AVV Vila olímpica, Campanya pel Dret de l'Avortament Lliure i Gratuït, Catac-Cts / IAC, Catalunya a Comú Podem, CE SAP Muntán JA, Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Club Cortum, Co.bas, Sindicat de Comissions de Base, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Coordinadora de Dones de Santa Coloma de Gramenet, Coordinadora de Familiars de residències 5 + 1, Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme, Coordinadora Entitats Poble-sec, Coordinadora d'Aturats de Catalunya, Comunistes de Catalunya, Dret a Morir Dignament, Dosriusdicebastaya, Eix de Salut de Barcelona en comú, el Prat en Comú, Esquerra Verda, EUiA Salut, Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet, Fòrum Català d'Atenció primària, Fòrum Social del Baix Llobregat, Grup Municipal Esplugues En comú Podem, Grup Parlamentari En comú Podem, Grup de Treball de Sanitat de la CUP, Grup de Salut Regió Girona, Joventut Socialista de Catalunya, La Capçalera, La PAH l'Hospitalet de Llobregat, La PAH Noguera, Marea Blanca de Catalunya, Marea Blanca de Ponent i Pirineus, Marea Blanca Masnou Alella Teià, Marea Blanca Sant Cugat, Marea Blanca Terres de l'Ebre , Marea Pensionista de Catalunya, Marea Pensionista l'Hospitalet, Marea Pensionista Cerdanyola de Vallès, Més País Catalunya, Moviment de Residències de Catalunya, Moviment Popular Podem Catalunya, Paicam, Partit dels Socialistes de Catalunya, Plataforma CAP Sitges, Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República, Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat de Vallès, Plataforma en defensa de la sanitat i salut publica del Prat, Plataforma en defensa de la Sanitat pública de Polinyà, Plataforma en defensa de la Sanitat pública del Baix Vallès, Plataforma en defensa de la Sanitat Pública de Terrassa- Marea Blanca, Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de Cerdanyola de l'Valls, Platafo signatura no a l'tancament nocturn de CAP de Castellbisbal, Plataforma Nou CAP Fort Pienc Ha, Plataforma Salvem CAP La Sagrera, Procés Constituent, que no passi més, Rebelion Atencion Primària, Rebelion Bellvitge, Renda garantida Catalunya, Resistència Clínic, Sanitàries en Lluita, Santako Diu Prou, Seccions Sindicals CGT Atenció Primària ICS, SICOM Solidaritat i Comunicació, Sindicat d'Infermeres de Catalunya, Sindicat de Sanitat de la CGT de Barcelona, SOS Gent Gran, Xarxa Socialisme Segle XXI.