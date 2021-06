Les jubilacions quedaran així després de la reforma de les pensions

Govern i agents socials van arribar a un acord aquest dilluns pel primer paquet de reformes de les pensions. Això suposarà una pujada del 4% en les bonificacions si el treballador decideix retardar la seva jubilació i penalitzacions si l'avança.





@EP





BONIFICACIONS





Si l'empleat decideix endarrerir el moment de jubilar-se podrà optar a dos tipus de bonificacions. D'una banda, un augment d'un 4% d'aquesta per cada any que la ajorni i per un altre el rebre un pagament únic d'una suma de diners per cada any que continuï treballant.





Si el treballador ha de cobrar la pensió màxima, aquest pagament únic serà de 10.963,74 euros sempre que no vulgui cobrar el 4% i hagués cotitzat menys de 44 anys i mig; si hagués cotitzat més la suma pujaria fins als 12.060,12 euros.





En el cas que a l'empleat li pertanyi la pensió mínima, de 9.569 euros anuals, el pagament únic en cas d'haver cotitzat menys de 44 anys i mig seria de 4.786,27 euros; 5.264,89 € en cas d'haver cotitzat més.





PENALITZACIONS





Es premia el retard en la jubilació, però es castiga l'avançament. D'aquesta manera, el treballador podria jubilar-se quatre anys abans del que li correspondria si hagués estat acomiadat, però li suposaria una penalització d'entre el 24 i el 30%, segons els anys cotitzats -30% si hagués cotitzat menys de 38 anys i mitjà, el 28% en cas d'haver cotitzat entre 38 anys i mig i 41 anys, 26% en cas d'haver cotitzat entre aquest temps i 44 anys i mig o 24% en cas d'haver cotitzat més-.





Ara mateix l'edat de jubilació es troba en 66 any, tot i que s'espera que augmenti fins als 67 d'aquí a 2027. I aquestes penalitzacions seran mensuals, és a dir, per cada mes que s'avanci la jubilació, més gran serà la penalització.





Les jubilacions ordinaras tan sols es podran avançar 2 anys, amb penalitzacions d'entre el 17 i el 21% segons els anys cotitzats a la Seguretat Social.