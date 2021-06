El fundador de Moderna, convençut que "el coronavirus va sortir del laboratori de Wuhan"

@EP





Moderna és una de les vacunes d'ARN missatger que estan aprovades a Europa i un dels seus fundadors, Derrick Rossi, ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica Tècnica. Però ara, a més de treballar en el desenvolupament de fàrmacs, també ha volgut opinar sobre l'origen del coronavirus: "No tenim proves en cap sentit, però aquest virus és tan diferent al dels ratpenats que em sembla improbable que hagi estat un salt natural", ha dit al diari El Comercio.





En aquesta línia va continuar dient que, malgrat tot, no considera que el virus sortís a propòsit del laboratori, sinó que pensa que va ser un accident: "És un fet que un laboratori a Wuhan treballava amb ell i jo estic convençut que va sortir d'allà, que se'ls va escapar. No crec que hagi estat deliberat, simplement estaven estudiant-lo i hi va haver un accident. Xina ho nega, és clar, però és l'explicació que veig més lògica".





D'altra banda, Rossi alerta que amb molta probabilitat hi haurà nous virus que posin en perill la vida humana en els propers anys. "Encara que ens oblidem ràpid d'altres que hi va haver, com la grip de 1918, especialment els polítics, jo crec que aquesta pandèmia ha estat una mica excepcional, tot i que no hi ha dubte que hi haurà més patògens que saltin als humans i causin malalties. Espero que estiguem més preparats per a això. I hi haurà tecnologies que encara desconeixem que ens ajudaran", ha expressat.