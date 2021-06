La reunió del punt i la 'i', sense Aromes de Montserrat

Diuen que les persones han de tenir sentit de l'humor, per així esbossar un somriure, o en el millor dels casos una riallada, que segons afirmen els especialistes millora la salut. El riure d'un mateix aplana el camí per fer-ho de la resta. És un exercici sa, diria que recomanable. Encara que amb això de no ferir susceptibilitats, ara determinats comentaris o bromes cal demanar-les perquè no els col·loquin etiquetes que tant es donen.





He de posar per davant de fer bromes de les persones baixes d'estatura física, no és ficar-se amb elles o ridiculitzar-. Vagi per endavant que la que escriu pertany a aquesta categoria a la que algú amb sentit de l'humor deia "no sóc baixa, tinc la mesura justa per no ajupir-me" Però és que, a més, quan es perd una bufetada, la rep l'alt.





Pere Aragonès i Pedro Sánchez @ep





Aquest dimarts a la tarda, en horari taurí, el president de el govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès es van reunir al Palau de la Moncloa. La foto oficial que se solen fer les personalitats que visiten aquest recinte, sempre té la seva anècdota. Els protagonistes d'aquesta última foto, per això de les diferents alçades, semblaven el punt i la i. Tampoc hi va haver passeig pels jardins, ni ratafia, ni Aromes de Montserrat. Potser el president Sánchez no va voler repetir l'experiència de la passejada pels jardins conclavistes, donat a el mal resultat aconseguit amb l'expresident Torra.





Per la festivitat de Sant Pere, els dos Peres- d'Espanya i Catalunya- s'han reunit per espai 1 de dues hores i mitja que presumptament donen per a molt, sobretot quan els dos temes del mantra independentista són amnistia i autodeterminació. Dues propostes que mai s'obliden presentar els presidents catalans a qui en aquest moment visqui en Moncloa. És una forma de tenir contenta la parròquia. Amb aquests dos punts i un repàs a tot el que hi ha pendent - escoltat que no resolt- i la promesa que al setembre es reunirà "la taula de negociació", ja tenen l'expedient cobert. I és que la distància, no física, sinó d'objectius, és immensa. Són massa esculls de salvar, i Pedro Sánchez té vocació de "diàleg", però hi ha un límit, i ell ho sap per moltes promeses que faci. Ja és conegut que quan es produeix una reunió d'aquest calat, el 90% del que s'ha parlat en la mateixa, no s'explica. Tot un gest de transparència,





Acabada l'extensa reunió, compareixença davant els mitjans de comunicació primer d'Aragonés per explicar la seva versió de la trobada. Al llarg de la seva curta presència les paraules més repetides van ser amnistia i referèndum d'autodeterminació, tot un missatge que deixa "tranquils" a la ciutadania escoltant que en aquest tema sempre són coherents Mentre l'explicació de govern de Sánchez vi de la portaveu de govern , María Jesús Montero: "les dues parts necessiten" donar-se temps, assossec i generar confiança ". Deia Cela que" també és greu prendre el noble rave de la paciència per les ruines fulles pancides, atrotinades tremoloses de la renunciació ". Doncs això hi haurà pensat més d'un de la reunió de el punt i la i.