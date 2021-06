Treball conclou que l'empresa de Cornellà on va morir un operari va ser responsable

Inspecció de Treball de Catalunya ha conclòs que l'empresa CIDAC de Cornellà (Barcelona) va ser responsable de l'accident laboral en què va morir un operari de 19 anys el passat 30 d'abril mentre treballava, al quedar atrapat en una màquina.





Per això ha proposat sancionar l'empresa amb 328.460 euros i ha traslladat tota la documentació de la investigació a la Fiscalia, ha informat la Conselleria de Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.





Treball va iniciar la investigació el dia de l'accident, i després de la denúncia que va rebre sobre "presumptes irregularitats en matèria de seguretat i salut laboral" a l'empresa.





Com a resultat, ha determinat "clarament la responsabilitat de CIDAC en l'accident mortal per incomplir normes de prevenció de riscos laborals, tipificades com a infraccions molt greus".







L'ens inspector ha recordat l ' "obligació ineludible de les empreses de vetllar per la seguretat i la salut laboral de les persones treballadores amb el compliment de les normes per evitar accidents laborals com el succeït el passat 30 d'abril".