Detinguda una dona de 61 anys per circular en sentit contrari durant 47 quilòmetres

Efectius de la Guàrdia Civil de Chinchilla de Montearagón han detingut una veïna d'Ayora (València), de 61 anys d'edat, com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària. Aquesta persona va conduir en sentit contrari a l'habitual durant 47 quilòmetres, a l'autovia A-31, provocant diversos accidents al seu pas.





La conductora es va incorporar a l'esmentada autovia a la sortida de la localitat d'Almansa (Albacete), sent finalment detinguda en el terme municipal d'Hoya-Gonzalo.





Carretera - Guàrdia Civil





La Central Operativa de Serveis (COS) de la Guàrdia Civil d'Albacete va tenir coneixement, a través de el servei d'emergències 112 i de nombroses trucades al seu telèfon d'urgències 062, de l'actitud de la conductora d'un turisme que circulava en sentit contrari per l'autovia a-31, sentit Madrid però pels carrils en direcció Llevant.





Sembla que en el seu recorregut, va fer cas omís als senyals de parada de diverses patrulles de el cos que s'havien anat intercalant en les sortides de l'autovia per detenir la imprudent conductora.





Va ser una patrulla de la localitat de Chinchilla de Montearagón qui va realitzar una circulació retinguda del trànsit, d'acord amb el protocol d'actuació en detencions a la carretera, aconseguint disminuir la velocitat dels usuaris de la via amb seguretat a el temps que es buidava el carril per on circulava el vehicle infractor. Finalment, la Guàrdia Civil va aconseguir la parada del turisme i la detenció del seu conductora, restituint seguidament la circulació de la via.





La conducció de la detinguda va provocar diversos accidents, a l'haver de realitzar els conductors que circulaven correctament brusques maniobres per evitar la col·lisió. Afortunadament, aquests accidents es van saldar amb danys materials i ferits de caràcter lleu, després de topar els seus vehicles amb les barreres de protecció de la via i amb altres vehicles a l'intentar evitar col·lisions frontals. Els tres ferits, tots de caràcter lleu, van ser atesos a l'Hospital General.









A l'hora en què van succeir els fets, l'autovia concentrava un gran flux de vehicles, de manera que tot i el perill que va generar la maniobra de la conductora no hi va haver de lamentar desgràcies personals gràcies a l'actuació d'efectius de la Benemèrita.





La conductora de el vehicle, després de sotmetre a les proves de detecció de consum d'alcohol o drogues tòxiques, estupefacients o substàncies psicotròpiques va donar resultat negatiu.





Les diligències instruïdes per agents de l'Equip d'Atestats pertanyents al Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Albacete, juntament amb la persona detinguda, van ser lliurades al Jutjat d'Instrucció número 1 d'Almansa i també d'Instrucció número 1 d'Albacete.