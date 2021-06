Els Polanco i Joseph Oughourlian, en desacord amb la futura gestió de Prisa

@EP





En Prisa volen donar començament a una nova era, així ho va fer saber el seu president executiu a la Junta General d'Accionistes del grup. Però la tensió entre els Polanco i el major accionista de la Societat, Joseph Oughourlian, és clara: no estan del tot d'acord.





Mentre el major mandatari de la Societat explicava que aquest 2021 serà "una fita" per PRISA gràcies a la seva renovació en l'organigrama, la reestructuració organitzativa i la reducció del seu deute, la família Polanco mostrava un punt de vista contrari.





El representant del Grup Timón, que és propietat dels Polanco, va comentar que el deute portava a "comptar amb la implicació absoluta de tots els accionistes significatius de Prisa" i a buscar "una adequada representació en el Consell d'Administració".





A més, van decidir no votar a favor del punt 5.1 de l'ordre del dia en el qual es decidia la política de remuneració fins 2023 del Consell d'Administració. Per tant, amb això acabaven de mostrar quina era la seva opinió sobre la gestió que vol fer a Prisa Joseph Oughourlian.





L'armeni, per la seva banda, ha deixat clar que si hi ha un deute és per la gestió que es va fer de la Societat en anys anteriors, en què es van prendre decisions equivocades. A això, afegia: "És oportú que cadascú assumeixi les seves responsabilitats en les causes que van portar a aquest nivell endeutament".