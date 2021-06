Canadà arriba a la temperatura més alta de la seva història i més de cent persones han mort

Canadà ha marcat aquest dimarts la seva temperatura més alta de la història a l'aconseguir els 49,5 graus centígrads al municipi de Lytton, a la província de Columbia Britànica, mentre la policia ha informat de desenes de morts per l'onada de calor a l'oest de país.





És el tercer dia consecutiu que Lytton ha batut el seu rècord de temperatura, després d'arribar el diumenge i el dilluns 46,6 i 47, graus centígrads, respectivament, si bé en aquest cas ha arribat a gairebé 50 graus centígrads, que s'han assolit a les 16.20 hores (hora local).





Toronto, Canadà @ep





Abans d'anotar aquests màxims la major temperatura registrada al país havien estat 45 graus centígrads marcats el 1937 a Midale, a la província de Saskatchewan, informa el mitjà canadenca CBC.





Columbia Britànica i parts de la província d'Alberta estan sent de les més afectades per les elevades temperatures sense precedents.





La Policia de Metro Vancouver --una subdivisió administrativa de la província de Colúmbia Britànica, que comprèn l'Àrea Metropolitana de Vancouver-- ha informat que ha respost a més d'un centenar de morts sobtades des que la calor extrema es va apoderar de la província .





Mentrestant, la Policia de Vancouver ha indicat que fins al dimarts ha rebut notificacions de més de 65 morts sobtades des de divendres passat, amb una vintena d'aquestes morts registrades aquest dimarts.





"Vancouver mai ha experimentat una calor com aquest i, lamentablement, desenes de persones estan morint a causa d'ell", ha lamentat el portaveu de la Policia de Vancouver, Steve Addison, que ha afegit que els oficials estan fent "el possible" per dur a terme la seva tasca, però es troben "al límit".





La Reial Policia Muntada del Canadà a la ciutat de Burnaby, també a Columbia Britànica, ha indicat que han rebut trucades per 25 morts des de dilluns, sent molts dels morts gent gran.





La història es repeteix en altres punts de l'oest de país i les autoritats insisteixen en l'augment de les morts a causa de la calor extrem.





Molts llocs d'Amèrica del Nord, inclòs l'estat d'Oregon, a l'oest dels Estats Units, han registrat també temperatures rècord locals molt per sobre dels 40 graus centígrads durant la recent onada de calor.