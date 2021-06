"Passió imperfecta": Hedy Lamarr, estrella de Hollywood i experta en matemàtiques i comunicacions

@ Pablo-Ignacio de Dalmases





La miríada d'estrelles de cinema nascudes i popularitzades a Hollywood ha donat noms capdavanters que no obstant això s'han anat desdibuixant i caient en l'oblit amb el pas del temps. Aquelles dones bellíssimes que ens van fer somiar van envellir i poques van saber adaptar-se al canvi d'edat. Però és que a més, i amb independència de les seves capacitats artístiques, gairebé cap va tenir un altre aspecte ressenyable de caràcter intel·lectual o professional. Amb honroses excepcions, com va ser el cas de Hedwig Kiesler, que va passar la fama amb el nom de Hedy Lamarr.







L'escriptor argentí Roberto Lapid recupera la seva peripècia vital de manera imaginativa en "Passió imperfecta", una novel·la biogràfica o biografia novel·lada que posa l'accent en diversos aspectes de la seva vida: la seva extraordinària libèrrima autonomia personal, que el va portar, procedint d'una família respectable , a protagonitzar de molt jove la primera pel·lícula en què apareixia una dona nua i figurant un orgasme; la seva asendereada vida sentimental, i molt en particular el seu infeliç matrimoni amb el magnat Fritz Mandl, que pràcticament la va mantenir tancada per al seu gaudiment personal i de què va haver de fugir de forma agosarada, el seu encant personal, amb el que va saber desenvolupar-se en la seva Àustria natal i després en Estats Units; les seves capacitats artístiques que, gràcies a la coincidència en el paquebot Normandie en què va ser d'Europa a Nova York amb el productor de cinema Louis Mayer, li van permetre convertir-se en una de les grans estrelles de cinema; i, en fi, potser la faceta més desconeguda però important: la seva vàlua intel·lectual. Perquè la bella i aparentment casquivana Lamarr, a la qual es va atribuir la frase "qualsevol pot ser glamurosa, només ha de quedar-se quieta i semblar estúpida", posseïa un cervell privilegiat per a la física i les matemàtiques amb el qual va ser capaç de fer dissenys aeronàutics i, amb la col·laboració amb George Antheil, crear un sistema de detecció de torpedes. Potser la definició que més li quadrés és la que Lapid atribueix a Bes Truman, primera dama dels EUA, que li va dir: "tot el que he sentit sobre la seva persona m'ha resultat fascinant, i no precisament per les pel·lícules; em diuen que és una dona molt independent, que conjuga molt bé cervell i bellesa i que és un prodigi en tecnologia ".





"Passió imperfecta" constitueix una reivindicació d'aquesta dona avui bastant oblidada que va ser molt més que una simple estrella al firmament de cinema. Però així mateix és una divertida novel·la d'aventures i d'amor o, més ben dit, d'amors: amor entre Hedy i Fritz en una relació absorbent i esclavitzant de la qual va haver va haver de posar cames ajudeu-me, però que, malgrat això, va deixar brases; i amors amb molts altres homes perquè la seva voracitat sexual va tenir pocs límits. Cal afegir que hi ha també conté visió crítica molt explícita del món en què ella es va desenvolupar, amb l'auge, la bogeria i enfonsament del nazisme i el consegüent holocaust jueu i de nombroses minories, la cínica utilització de molts criminals implicats en el genocidi però recuperats de forma més o menys solapada per les potències vencedores per posar-los al servei dels seus propis interessos i la deshumanització de la indústria armamentística, capaç de vendre i comerciar amb qualsevol postor, encara que aquest es menyspreable. Una cosa que l'autor dissecciona de forma imaginativa però força improbable amb negociacions entre el medi jueu Fritz i Hitler i la seva tropa en reunions -que mai van existir, és clar- a què fabula assistien Mussolini i Franco.