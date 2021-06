L'apocalipsi s'acosta, segons l'ONU: "La vida a la Terra pot superar un canvi climàtic. Els humans no"

El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) ha emès l'informe més demolidor que s'ha vist fins aquesta data. En 137 pàgines, l'estudi adverteix que el canvi climàtic ja ha entrat en una fase irreversible i canviarà la forma de viure a la terra durant els propers 30 anys: hi haurà escassetat d'aigua, malnutrició, èxodes i l'extinció massiva de moltes espècies. I el pitjor, succeirà vulguem o no, ja que els experts veuen impossible invertir aquesta tendència encara es reduís l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.





Casquets fosos a Groenlàndia @ep





"La vida a la Terra pot superar un canvi climàtic d'envergadura evolucionant cap a noves espècies i creant nous ecosistemes. Però els humans no ", conclou l'esborrany recollit per El Periódico.





El document publicat per l'equip d'investigació de l'ONU, fins al moment, només és un esborrany, i pot ser que hi hagi canvis fins a la seva publicació definitiva al febrer. No obstant això, no s'espera que difereixi en les seves conclusions finals.





L'informe explica que seria possible frenar algunes de les conseqüències del canvi climàtic en la segona meitat de segle si es prenen mesures contundents, però deixa clar que no es están inclús fent. Encara que es compleixi l'Acord de París i es mantingui l'escalfament global per sota dels dos graus respecte als nivells previs a la revolució industrial, les conseqüències seran igualment catastròfiques. No obstant això, la humanitat s'està dirigint fins als 3 graus, dibuixant un escenari totalment apocalíptic.





Si se superen els dos graus, es deshielarán totes les glaceres de Groenlàndia i l'Antàrtida Occidental, fent que el nivell de la mar s'elevi 13 metres i deixi inundades moltes zones on actualment viuen grans grups de població.