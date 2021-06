El contracte de Messi amb el Barça acaba la matinada d'aquest dijous

@EP





Leo Messi té contracte amb el FC Barcelona fins al 30 de juny de 2021. És a dir, la matinada d'aquest dijous deixarà de ser jugador blaugrana i quedarà lliure, després de 20 anys al club. No obstant això, tot apunta que el president de Barça, Joan Laporta, està ultimant els detalls d'un nou contracte per al davanter.





Així, tot i que Messi podria negociar amb qualsevol club a partir de les 00: 00h d'aquest dijous, sembla ser que s'anunciarà en breu un nou contracte amb el Barça. Aquest estaria ja parlat i inclouria una baixada de sou, però encara falta que l'argentí el signi.





D'aquesta manera, en cas que no signés durant aquest dimecres, això portaria conseqüències directes per al FC Barcelona. Com Messi ja no seria jugador blaugrana, el Barça no podria usar la seva imatge per a promocions, per exemple la de la samarreta de la pròxima temporada.





Per aquesta raó, i perquè des del club volen que l'argentí segueixi vestint de blaugrana, esperen anunciar aviat un nou contracte. En principi, aquest seria per dos anys més i inclouria una rebaixa del seu sou a la meitat de què percep ara.