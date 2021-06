La Campanya de la Renda 2020 acaba aquest dimecres

@EP





La Campanya de la Renda i Patrimoni 2020 finalitzarà aquest dimecres, 30 de juny, per la qual cosa els contribuents disposen del dia d'avui per confeccionar les seves declaracions.





La Campanya va arrencar el passat 7 d'abril i ha estat marcada pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i l'Ingrés Mínim Vital.





En els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, la campanya va concloure divendres passat, 25 de juny.





Per segon any consecutiu, la crisi del Covid-19 ha marcat la campanya de la Renda, intensificant per això l'atenció telefònica i mantenint-se les mesures sanitàries de reducció d'aforaments i manteniment de distàncies de seguretat en zones comuns i entre llocs d'atenció a les oficines.





A més, aquest any als dubtes tradicionals sobre la declaració de la renda (qui té l'obligació de realitzar-la, com declarar un habitatge o realitzar-la de forma conjunta o per separat si estàs casat o casada) també se li han sumat les peculiaritats de 2020: les prestacions derivades dels Expedients de Regulació d'Ocupació (ERTO) i el començament de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).





PAGATS 6.700 MILIONS A MÉS DE 10,2 MILIONS DE CONTRIBUENTS



Fins a mitjans de la setmana passada, s'havien presentat més de 19,3 milions de declaracions, de les quals 12,9 milions van ser a retornar, segons les dades facilitades per l'Agència Tributària a Europa Press.





De les declaracions que corresponen a retornar, Hisenda ja ha pagat més de 10,2 milions per import que supera els 6.700 milions d'euros.





Està previst que en tota la campanya es presentin 21.570.000 declaracions, un 2,1% més que l'any anterior. D'aquest total, es preveu que 14.330.000 donin dret a devolució, dos terços del total i un 1% menys que l'any anterior, per un import de 10.857 milions d'euros. Al seu torn, s'esperen 5.960.000 declaracions a ingressar, un 5,7% més, per import de 12.976.000.





Les previsions de campanya vénen clarament condicionades per l'augment d'obligats a declarar com a conseqüència dels ERTO (més declaracions previsiblement a ingressar) i per l'obligatorietat de presentar declaració per a tots els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital, amb un 26,9% més de declaracions amb resultat zero -ni a ingressar, ni a tornar-, atès que el IMV és renda exempta i es tracta de perceptors amb rendes baixes.





Sense l'efecte d'ambdós col·lectius, el nombre de declaracions baixaria lleugerament respecte a l'any anterior, a l'igual que les declaracions amb saldo a ingressar, a causa de l'efecte que ha tingut la paralització d'activitat per la pandèmia a les rendes derivades d'activitats econòmiques, les del capital i els guanys patrimonials derivats de transmissions d'immobles.





QUI NO ESTAN OBLIGATS A DECLARAR



En termes generals, no estan obligats a declarar els contribuents amb rendes exclusivament procedents de la feina fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció, que en aquests casos, el límit és de 14.000 euros anuals.





Igual que l'any anterior, tampoc estan obligats els contribuents que comptin amb rendiments de la feina, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.