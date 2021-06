Julia Janeiro, farta de rebre 'consells', esclata a Instagram

@EP





La filla de María José Campanario ha esclatat en xarxes socials després de rebre comentaris negatius d'alguns dels usuaris d'Instagram. Aquests la van reprovar per "despullar-se per guanyar seguidors" i li demanaven que es respectés més, catalogant aquestes paraules com "consells de dones".





Però a Julia Janeiro no li han agradat ni aquestes paraules ni altres comentaris simalares que rep, segons ella, sovint. Així, no ha dubtat a respondre que "com a dona" pot "fer i ensenyar" el que li sembli.





A això, afegia: "Com a dona, puc prendre les decisions que vegi convenients. I, com a dona, moltes de vosaltres hauríeu d'evitar fer aquest tipus de comentaris nocius cap a altres dones. Voleu respecte i igualtat però entre nosaltres sou les pitjors".