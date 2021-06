Jutgen a una estrella de Disney per enviar contingut pornogràfic a una menor

L'ex estrella de Disney Kyle Massey, millor conegut pel seu paper de Cory Baxter al That's So Raven and Cory in the House (Raven i Cory a la Casa Blanca, a Espanya), s'enfronta un càrrec de delicte greu en l'estat de Washington per comunicar-se amb una menor amb fins immorals, segons documents judicials obtinguts per PEOPLE.





En 2019, Massey va ser denunciat per una nena de 13 anys per suposadament enviar missatges de text explícits, imatges i vídeos al seu telèfon, encara que el cas va ser després desestimat. El càrrec per delicte greu, presentat al comtat de King el 14 de juny, es deriva de les mateixes acusacions detallades en la demanda de 2019, confirma la revista People.





En la demanda, la menor al·lega que va conèixer a Massey a Universal Studios quan tenia 4 anys i es va mantenir en contacte perquè volia seguir la seva carrera professional. Al novembre de 2018, va conèixer a Massey en una audició per a un paper en un reinici de Cory in the House, i durant les converses posteriors. L'actor coneixia perfectament la seva edat.





Segons l'acusació, Massey suposadament li va enviar contingut pornogràfic, sabent que era menor d'edat, entre desembre de 2018 i gener de 2019. "Cap nen hauria d'estar exposat a materials sexualment explícits i jo nego de manera inequívoca i categòrica qualsevol presumpta mala conducta" , va dir Massey en un comunicat, a través del seu advocat Lee A. Hutton, III, que va ser obtingut per PEOPLE.





"A principis de 2019, els advocats de l'demandant van exigir 1,5 milions de dòlars i van amenaçar amb fer pública la ruïna per destruir la meva carrera si no complia. La meva família i jo rebutgem aquest intent d'extorsió, perquè tinc fe en que el procés legal revelarà la veritat ", va continuar la declaració de Massey. .





Massey, ara de 29 anys, no es va presentar a la seva lectura de càrrecs dilluns.