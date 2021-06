El Tribunal de Comptes dóna 15 dies als líders del Procés per dipositar els 5,4 milions d'euros de fiança

Francesc Homs @ep





El Tribunal de Comptes ha acordat mantenir la fiança de 5,4 milions d'euros que reclama a 34 excàrrecs de Govern de la Generalitat de Catalunya en concepte de responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons per a les anomenades 'ambaixades catalanes' i per el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat.





L'òrgan fiscalitzador ha arribat a aquesta conclusió després de dues sessions en les que ha escoltat les al·legacions de totes les parts implicades en el procediment. En concret, ha fixat la xifra 5.422.411,10 davant els 5.422.879,48; és a dir 468,38 euros menys.





Ahir van tenir la paraula les defenses i aquest dimecres ha estat el torn de la Fiscalia, dels representants legals de la Generalitat, dels del Diplocat i de les societats Advocats Catalans per la Constitució i Societat Civil Catalana, que figuren com a acusacions. Fonts presents a l'acte han informat a Europa Press que l'Advocacia de l'Estat no ha presentat al·legacions.





L'exconseller de Presidència de la Generalitat i lletrat de diversos dels excàrrecs als quals se li reclama la caució, Francesc Homs, ha retret --en declaracions a la premsa a la seva sortida del tribunal-- que la instructora del procediment no hagi estimat les seves al·legacions i hagi mantingut la xifra inicial anunciada ahir en l'acta de liquidació provisional.





També ha criticat que la intervenció de la Fiscalia en l'acte d'aquest dimecres hagi estat de "naturalesa política" i no hagi aportat al·legacions tècniques a favor o en contra de l'acta presentada per la instructora.





Fonts del procediment han explicat que els excàrrecs tindran un termini de 15 dies hàbils des del moment en què rebin la versió definitiva de l'acta de liquidació provisional per dipositar les fiances requerides. De no abonar els diners es procedirà a l'embargament de béns. Els lletrats podran recórrer un cop lliurat els diners.