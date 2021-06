"La meva família va intentar cremar-me": la pandèmia mata el col·lectiu LGTB+ al Caixmir

Per Sweety, de 36 anys, ser una dona transgènere "és una maledicció" al Caixmir, Índia. Originària d'un poblet remot al districte de Budgam del Caixmir administrat per l'Índia, Sweety tenia poc més de 20 anys quan es va adonar que era transgènere. Per aquell temps, abraçar la vida d'una dona trans no era una decisió fàcil en un lloc conservador. Però a l'ésser la filla menor dels seus pares i "la persona més estimada", el seu gènere no va provocar molts problemes a el principi. No obstant això, la seva sort no va durar molt. En 2016, Sweety va perdre als seus pares en un lapse de quatre mesos i tot es va tornar fosc.





Caixmir Índia - Unsplash





Amb la pandèmia de coronavirus obligant a les persones a romandre a l'interior, les reunions socials de la comunitat LGTB + també s'han aturat. Però la llar no és un lloc segur per a la comunitat marginada. En un intent desesperat 1 dia de març d'aquest any, Sweety es va arriscar a trobar-se amb la seva amiga al veïnat. "Quan vaig arribar a casa després de la reunió, el meu germà em va bufetejar. Em va estrangular, em vaig sentir sense alè. Em va lligar les cames i després va començar a colpejar-me els peus amb un pal ", relata. "Fins i tot els nens de la casa van començar a plorar. Es va aturar només quan va intervenir la meva cunyada. Van tirar les meves pertinences i em van demanar que sortís de la casa ", explica a Al Jazeera.





Abandonada pel seu germà gran, "presumiblement per mantenir el seu estatus social", com ella va dir, Sweety ara ha estat vivint de manera independent i manejant les seves possibilitats, enfrontant-se a tots els adversaris. "Per la meva família, la meva existència és una maledicció. Volen que em mori el més aviat possible ", relata a Al Jazeera mentre preparava el seu menjar en una habitació amb poca llum. Sweety va dir que la van colpejar tan durament que no va poder caminar correctament durant setmanes.





Amb les restriccions de moviment i reunions socials vigents, els residents LGBTQ de la regió s'han vist obligats a viure amb familiars hostils que sovint els sotmeten a tota mena d'abusos. El problema s'ha vist agreujat per un llarg període de bloquejos al Caixmir, que va començar a l'agost de 2019, quan el govern indi va eliminar l'estatus especial de la regió. El tancament de seguretat de sis mesos va ser seguit ràpidament per la pandèmia de COVID-19 que va esclatar al març de l'any passat. Aquest any, una viciosa segona onada de virus va veure un altre llarg bloqueig en la inquieta regió.





Segons el cens de 2011, hi ha més de 4.000 membres LGBTQ a la regió, tot i que el nombre podria ser més gran, ja que es creu que molts són reticents a expressar la seva orientació sexual. Els membres de la comunitat diuen que les tancades van veure un augment en la violència i la persecució contra ells, amb moltes històries d'abús domèstic que emergeixen de la regió.





Un prolongat conflicte contra el govern indi també ha enfosquit la seva difícil situació, amb molts d'ells abandonats per les seves famílies i sotmesos a violència física, verbal i sexual. Diuen que sovint reben vídeos pornogràfics, fotos no sol·licitades d'òrgans sexuals, missatges de text d'estranys que exigeixen sexe i trucades telefòniques lascives. També se'ls amenaça de fer públiques les seves identitats i fotografies a les xarxes socials.





'La meva família va intentar cremar-me'





Hibba, de 28 anys, de la ciutat principal de Srinagar, s'identifica com una lesbiana amb trets masculins. Explica que va ser "sotmesa a la pitjor forma de tortura mental i física" per part de la seva família, que "es va multiplicar durant la tancada". La colpejaven sense pietat i sovint la tancaven en una habitació sense menjar.





"La meva família va intentar cremar-me. Van col·locar culleres calents sobre el meu cos ", assegura. "De vegades desitjo acabar amb la meva vida, desitjo enterrar la meva existència. Potser les ferides es van curar, però els blaus de la meva ànima i la meva ment mai ho van fer. Ja tinc tres parts mortes i desitjo que aquesta tortura posi fi als meus sofriments per sempre ", explica a Al Jazeera.





"En l'Islam, les persones trans tenen els mateixos drets que altres gèneres, però és lamentable que aquestes persones hagin de enfrontar abusos de tota mena per part de la família i la societat en general", afirma un activista LGTB+ del Caixmir.