Badalona troba restes de mercuri al carrer Porvenir

Carrer Porvenir a Badalona





L’Ajuntament de Badalona ha iniciat els treballs per treure petites concentracions de mercuri que s’han trobat al solar del carrer Porvenir, on s’estan executant les obres d’un nou aparcament. La presència d’aquest metall va ser descoberta en les primeres cates d’identificació del sòl.





Actualment s’estan fent els treballs previs per executar l’actuació seguint els requeriments i criteris de descontaminació de les terres establerts per l’Agència Catalana de Residus. Aquesta actuació, que no estava prevista, ha fet endarrerir les obres d’arranjament del solar, que es reprendran un cop finalitzi l’extracció del mercuri.





Les mostres extretes estan sent analitzades en laboratoris per identificar amb precisió la topologia de terres que hi ha en el solar. A partir dels resultats obtinguts es redactarà un pla de treball amb el vistiplau de l’Agència Catalana de Residus per avaluar el risc per a la salut dels treballs d’extracció del metall. Després d’establir aquests paràmetres, s’iniciaran les tasques d’excavació selectiva dels sòls i el transport i la gestió del mercuri en abocadors autoritzats.